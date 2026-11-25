In den Pausen sollen Kinder und Jugendliche spielen mehr miteinander sprechen, statt Nachrichten zu schreiben. Was die neuen Regeln für den Schulalltag bedeuten.

In den Pausen sollen Kinder und Jugendliche spielen mehr miteinander sprechen, statt Nachrichten zu schreiben. Was die neuen Regeln für den Schulalltag bedeuten. Mainz - Handy s, iPads, Smartwatches und Smartbrillen sind für Schülerinnen und Schüler bis Ende der 10.

Klasse ab dem zweiten Halbjahr an den Schulen in Rheinland-Pfalz für die private Nutzung tabu. Bei der Regelung gehe es um internetfähige digitale Endgeräte, sagte Bildungsministerin Ute Eiling-Hütig in Mainz. Ausnahmen gebe es, wenn die Smartphones und iPads für Lehr- und Lernzwecke verwendet werden, aus gesundheitlichen Gründen sowie etwa auf Klassenfahrten, wenn die Kinder und Jugendlichen dringend bei ihren Eltern anrufen möchten. Das entschieden dann die betreuenden Lehrkräfte, erklärte Eiling-Hütig.

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In die Entscheidung der Schulen falle auch die private Nutzung der internetfähigen digitalen Endgeräte in der Mittagspause beim Ganztag. Ansonsten gelte auch für den schulischen Nachmittag das private Handy-Verbot, sagte die Bildungsministerin. Ob die Schülerinnen und Schüler ihre Geräte abgeben und etwa in einen Spind packen müssen oder ausgeschaltet in der Tasche haben, liege dann im Ermessen der Schulen. Da mache das Bildungsministerium keine Vorgaben, sagte die CDU-Politikerin.

Das Vorhaben gelte auch für die Förderschulen in Rheinland-Pfalz. Die beruflichen Schulen seien nicht dabei. Es gebe aber bereits positive Rückmeldungen mit Interesse für eine Einführung der Handy-Regeln. Bei den Oberstufen werde es genauso gehandhabt wie mit der Mittagspause, erklärte Eiling-Hütig: Es liege in der Entscheidung der Schulen.

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Die finale detaillierte Umsetzung der neuen Regeln werde nach Abschluss der Verbändeanhörung festgelegt. Innerhalb der Koalition mit der SPD seien die Beschlüsse kein großes Streitthema gewesen, versicherte die Christdemokratin. Die Landeschülerinnen und -schülervertretung spricht sich nach Angaben der Ministerin weiterhin gegen die Maßnahmen aus. Ein pauschales Verbot greife zu kurz und ersetze keine pädagogischen Konzepte, argumentierte zuletzt die LSV.

Die Kinder und Jugendlichen müssten lernen, verantwortungsvoll mit digitalen Medien umzugehen. Dafür brauche es eine stärkere Verankerung von Medienbildung und klare, gemeinsam entwickelte Regeln an Schulen. Cybermobbing, problematische Inhalte oder exzessive Mediennutzung dürften nicht ignoriert werden. Doch pauschalen Handy-Verbote an Schulen sowie mögliche Social-Media-Verboten seien keine nachhaltige Lösung, mahnte die LSV.

Sie beseitigten die Ursachen nicht, sondern würden die Probleme lediglich aus dem Blickfeld verschieben. Cybermobbing mache nicht vor der Schule halt und verschwinde nicht, wenn das Smartphone in die Tasche stecke. Der Landesregierung sei wichtig, dass sich die Kinder in den Pausen einfach in Präsenz miteinander beschäftigen. Es gehe um das Vertiefen der sozialen Kompetenzen.

"Ich muss meiner Freundin vielleicht nicht eine WhatsApp schreiben, die zwei Meter weiter steht, sondern ich kann direkt mit ihr sprechen. " Eiling-Hütig äußerte die Hoffnung, dass die neuen Handy-Regeln auch eine Vorbildfunktion für das Nutzungsverhalten der Kinder und Jugendlichen in der Freizeit hat. Eltern könnten dann argumentieren, dass das Weglegen der Smartphones und iPads zu Hause genauso wie in der Schule funktionieren könne.

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Die Bildungsministerin sprach sich in der Diskussion über ein Social-Media-Verbot für bestimmte Altersgruppen dafür aus, die Plattformen mehr in die Verantwortung zu nehmen. Es könne nicht alleine die Aufgabe der Politik, der Eltern, Lehrkräfte sowie der Schülerinnen und Schüler sein, für Regelungen zu sorgen. Stattdessen müssten die Plattformbetreiber mehr in die Verpflichtung genommen werden.