Handy-Blitzer: Bilger fordert bundesweite Regelung für Verkehrssicherheit

Bundesverkehrsminister Steffen Bilger will Handy-Blitzer bundesweit einsetzen. Er verweist auf Unfälle durch Ablenkung am Steuer und fordert eine einheitliche Regelung im Straßenverkehrsgesetz.

Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU) dringt auf einen bundesweiten Einsatz von Handy-Blitzer n. Der CDU-Politiker spricht sich dafür aus, dass Autofahrer, die während der Fahrt ein Handy benutzen, künftig in allen Bundesländern kontrolliert werden können.

Nach Darstellung von Steffen Bilger passieren jedes Jahr mehr als tausend Unfälle durch Ablenkung am Steuer. Die Tendenz sei leider steigend. Er begründet seine Forderung damit, dass die Geräte Verstöße beweissicher dokumentieren und die Verkehrssicherheit dadurch deutlich verbessern könnten.

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So funktionieren die Handy-Blitzer auf Autobahnbrücken

Handy-Blitzer, die auch unter der Bezeichnung Monocams bekannt sind, kontrollieren den Verkehr von Autobahnbrücken aus. Sie prüfen dabei, ob Fahrer am Steuer ein Handy benutzen.

Die Geräte erkennen nach den vorliegenden Angaben die Abmessungen, die Form und die Farben verschiedener Handy-Modelle. Zusätzlich registrieren sie typische Körperhaltungen, die beim Telefonieren am Steuer auftreten.

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Die Technik verlässt sich damit nicht auf ein einzelnes Merkmal, sondern kombiniert mehrere Erkennungsmerkmale. Auf diese Weise sollen Verstöße so dokumentiert werden, dass sie sich später belegen lassen, wie Steffen Bilger es in seiner Argumentation hervorhebt.

Rechtslage und Forderung nach einer Bundesregelung

Der Einsatz von Handy-Blitzern ist bisher nur in Rheinland-Pfalz gesetzlich geregelt. Auf Bundesebene existiert damit keine einheitliche Rechtsgrundlage für diese Form der Kontrolle.

Bundesverkehrsminister Steffen Bilger sagte dem Kölner Stadt-Anzeiger, dass er sich für eine bundeseinheitliche Regelung im Straßenverkehrsgesetz einsetzt. Sein Vorstoß zielt also darauf ab, die Grundlage für den Einsatz im gesamten Bundesgebiet zu schaffen.

Die Länder haben den Bund bereits aufgefordert, eine bundeseinheitliche Rechtsgrundlage zu schaffen. Der Druck in dieser Frage richtet sich damit ausdrücklich an die Bundesebene, die über die Änderung des Straßenverkehrsgesetzes entscheiden müsste.

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Mögliche Folgen für Autofahrer und die Verkehrssicherheit

Eine bundeseinheitliche Rechtsgrundlage würde den Einsatz von Handy-Blitzern in allen Ländern auf eine gemeinsame gesetzliche Basis stellen. Bisher fehlt für Fahrer in den übrigen Ländern eine vergleichbare gesetzliche Grundlage.

Steffen Bilger verbindet seine Forderung mit dem Ziel, Ablenkung am Steuer einzudämmen. Nach seinen Angaben trägt diese Ablenkung jedes Jahr zu mehr als tausend Unfällen bei.

Ein konkreter Termin für eine Änderung des Straßenverkehrsgesetzes wird in den vorliegenden Informationen nicht genannt. Ob und wann der Bund die Forderung der Länder und des Bundesverkehrsministers umsetzt, ist damit noch offen.