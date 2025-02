Handy im Winter schützen: Tipps gegen Kälte und Akku-Probleme

Eisige Temperaturen können dem Akku Ihres Smartphones zusetzen. Dieser Text liefert hilfreiche Tipps, wie Sie Ihr Handy unbeschadet durch den Winter bringen.

Eisige Temperaturen können eurem Handyakku ganz schön zusetzen. Wir geben euch hilfreiche Tipps , wie ihr das Smartphone unbeschadet durch den Winter bringt. Die eisige Kälte im Winter ist nicht nur für uns, sondern auch für unser Smartphone eine Herausforderung – vor allem den verbauten Akku. Bei Minusgraden fällt die Batterieanzeige mitunter rapide in den Keller und stellenweise schaltet sich das Handy einfach aus.

Allerdings werden diese Temperaturen an besonders kalten Wintertagen teils deutlich unterschritten. Sinken die Umgebungstemperaturen in den Minusbereich, fließen die Elektrolytflüssigkeiten in den Akkus langsamer, was wiederum die Lithium-Ionen hemmt, schreibt das auf Akku-Technologie spezialisierte Magazin. Durch den verlangsamten Prozess steigt der Innenwiderstand und die Spannung fällt ab. So entlädt sich der Akku schneller. Die Verlangsamung kann im schlimmsten Fall sogar dazu führen, dass sich auf der Oberfläche der Elektroden Lithium-Metall ablagert, anstatt einzudringen. Damit besteht das Risiko eines internen Kurzschlusses und somit eines Batteriebrandes. Handyhersteller integrieren aus diesem Grund einen Schutzmechanismus, bei dem sich das Smartphone bei zu starker Kälte abschaltet, bevor es zu Schäden kommt. Laut TÜV sollte das Smartphone nah am Körper getragen werden. Am besten steckt ihr es in die Hosen- oder Innentasche eurer Jacke. Nutzt für Telefonate am besten ein Headset, sodass das Handy dabei in der Tasche bleiben kann. Auch andere Aktionen lassen sich per Headset und Sprachassistent erledigen – etwa das Schreiben einer Nachricht. Eine Schutzhülle kann ebenfalls helfen, denn auch sie schützt das Gerät vor dem direkten Kontakt mit der Kälte. Einige Hersteller bieten für Handys auch spezielle Thermohüllen an, die sie noch besser schützen sollen. Ihr findet sie unter anderem bei Amazon, wenn ihr dort nach »Thermo Handyhülle« sucht. Vermeidet schnelle Temperaturwechsel zwischen warm und kalt. Diese haben einen negativen Einfluss – vor allem auf das Gerät selbst. Es kann Kondenswasser entstehen und für Korrosion und im schlimmsten Fall Kurzschlüsse sorgen. Lasst euer Handy sich langsam akklimatisieren, etwa im kühleren Eingangsbereich. Der TÜV empfiehlt eine Zeitdauer zwischen 30 und 60 Minuten. Müsst ihr euer Smartphone aufladen, dann wartet ebenfalls unbedingt, bis es wieder Raumtemperatur angenommen hat. In eiskaltem Zustand können hohe Ladeströme die verbauten Lithium-Ionen-Akkus beschädigen. Aktiviert den Energie- oder Stromsparmodus auf eurem Handy. Damit werden unter anderem Hintergrundaktivitäten eingeschränkt und der Energiebedarf des Smartphones verringert. Wie schützt ihr euer Handy vor Kälte? Habt ihr einen guten Tipp, den wir hier vielleicht nicht genannt haben? Habt ihr bereits Erfahrungen mit Akkuproblemen im Winter oder womöglich Schäden gemacht? Teilt uns das gerne in den Kommentaren mit





Smartphone Akku Kälte Schutz Tipps Winter Energie Sparen

