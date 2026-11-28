Seit einigen Tagen zeigen viele Fahrkarten-Apps gebuchte Tickets nicht an. Dahinter steckt offenbar ein Ausfall bei handyticket.de.

Mindestens seit dem vergangenen Donnerstag, 26. November 2026, zeigen einige Apps für lokale Verkehrsverbünde und für das Deutschlandticket gebuchte Fahrkarten nicht mehr richtig an. In der Redaktion von heise online konnten wir das mit dervon HanseCom / Init und der „moBiel YOU App“ für Bielefeld nachvollziehen, ebenso mit der offiziellen App des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg.

Andere Apps, wie „MVGo“ für München oder die BVG-Ticket-App in Berlin, funktionieren zum Zeitpunkt dieser Meldung nach unseren Stichproben reibungslos. Hinter den Ausfällen steckt offenbar eine Störung bei handyticket.de, einer Plattform, auf die viele andere Apps zurückgreifen. Auch die Webseite unter der gleichnamigen Adresse ist seit mindestens Freitag nicht erreichbar. Eine Anfrage von heise medien vom Donnerstag ließ das Unternehmen HanseCom / Init, das handyticket.de betreibt, bisher unbeantwortet.

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, weisen auf ihren Seiten auch darauf hin, dass man den Nachweis eines gültigen Fahrausweises auch mittels Personalausweis und E-Mail des Kaufbelegs bei Kontrollen erbringen könne. Im Bielefelder Verbund sollen die Kontrolleure auch über den Ausfall informiert sein. Im Zweifel sollte man sich in anderen Regionen wohl nicht darauf verlassen, und andere Belege als nur die App bei einer Fahrt mitnehmen. Es ist bemerkenswert, dass es von handyticket.de keine Stellungnahme gibt und der Ausfall derart lange dauert.