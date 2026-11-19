US-Präsident Donald Trump hat an Bord von Air Force One ein Handyverbot für Journalisten erlassen. Die Maßnahme gilt vor dem historischen Treffen mit Xi Jinping und Putin.

Journalisten, die an Bord des US-Präsidentenflugzeugs Air Force One reisen, müssen ihre Mobiltelefone abgeben. Dies berichtete eine Journalistin der Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag, nachdem sie das chinesische Shenzhen verlassen hatte. Die Maßnahme wurde direkt im Anschluss an die Landung bekannt, als dieReporter die Maschine wieder verließen. Es handelt sich um eine strikte neue Regelung, die bisher nicht in dieser Form bestand.

Striktes Handyverbot an Bord der Air Force One

Bei der China-Reise des US-Präsidenten im Mai waren den Journalisten ihre Mobiltelefone noch nicht abgenommen worden. Die Vorsitzende der Vereinigung der Korrespondenten im Weißen Haus, Jacqui Heinrich, erklärte am Donnerstag auf dem Onlinedienst X, dass sie selbst als Reporterin des US-Senders Fox News zur Ablieferung gezwungen wurde. Sie betonte den deutlichen Unterschied zu den früheren Reisen, bei denen keine derartigen Sicherheitsvorkehrungen getroffen wurden. Die Journalistinnen und Journalisten müssen die Geräte nun vor Betreten der Kabine herausgeben.

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Sicherheitsgründe und Alaska-Flugbeschränkungen

Die neue Maßnahme sowie Änderungen der Flugbeschränkungen über dem US-Bundesstaat Alaska deuteten auf erhöhte Sicherheitsrisiken hin, wie Jacqui Heinrich erklärte. Diese Einschränkungen wurden im Zusammenhang mit der bevorstehenden diplomatischen Mission erlassen. Es ist unklar, wie lange die Geräte während des Fluges in Gewahrsam verbleiben werden. Die Entscheidung trifft auf Unverständnis bei der Presse, die auf diese Kommunikationsmittel während der Amtszeit angewiesen ist.

Historisches Treffen in Shenzhen mit Xi Jinping und Putin

An Bord des Flugzeugs befanden sich US-Präsident Donald Trump, sein chinesischer Kollege Xi Jinping und Kremlchef Wladimir Putin. Die drei Staats- und Regierungschefs waren zu einem Dreiergipfel in Shenzhen zusammengekommen. Dieses Treffen stellt eine seltene diplomatische Konstellation dar, da alle drei Führer gleichzeitig präsent waren. Die Gespräche konzentrierten sich auf geopolitische Spannungen und die Notwendigkeit internationaler Zusammenarbeit. Der Ort Shenzhen wurde als neutraler Schauplatz für die Besprechungen gewählt.

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Diplomatische Signale und zukünftige Pläne

Trump hatte im August angekündigt, den nordkoreanischen Machthaber noch in diesem Jahr treffen zu wollen. Im Umgang mit Nordkorea hatte er immer wieder versöhnliche Töne angeschlagen. In seiner ersten Amtszeit traf er Kim drei Mal. Die jetzige Reise dient auch dazu, die Beziehungen zu China und Russland zu stabilisieren, während parallel die Verhandlungen mit Pjöngjang vorbereitet werden. Analysten sehen in der Kombination aus Handyverbot und Dreiergipfel einen Versuch, die Kommunikation streng zu kontrollieren. Die neuen Regeln sollen Geheimnisse vor unbefugtem Zugriff schützen.

Auswirkungen auf die Berichterstattung und Pressefreiheit

Die Entscheidung von Trump, an Bord von Air Force One ein Handyverbot für Journalisten zu erlassen, hat große Wellen geschlagen. Die Reporter müssen nun ohne direkte Kommunikation ins Heimatland reisen. Dies erschwert die Echtzeit-Berichterstattung aus der Luft. Jacqui Heinrich wies darauf hin, dass dies ein historisches Präzedenzfall ist. Die Pressefreiheit wird durch diese Maßnahme eingeschränkt. Es bleibt abzuwarten, ob die Regierung die Regeln auf künftige Reisen ausweiten wird. Die Journalisten sehen sich in ihrer Arbeit behindert.