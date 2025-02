Handyverbot an der Olof-Palme-Gesamtschule in Hiddenhausen: Digitale Realität oder Kapitulation?

Die Olof-Palme-Gesamtschule in Hiddenhausen verbietet Handys, Smartwatches und Kopfhörer auf dem Schulhof. Schulleiter Oliver Leimbrock begründet dies als pädagogischen Schritt. Kritiker sehen darin jedoch einen übertriebenen Kontrollzwang, der Schülern Eigenverantwortung abspricht und Eltern unnötige Probleme bereitet.

Hiddenhausen . Die Olof-Palme-Gesamtschule in Hiddenhausen hat einen drastischen Schritt in Sachen Mobiltelefone beschlossen: Handys, Smartwatches und Kopfhörer sind vom Schulhof verboten. Wer sein Smartphone auch nur in der Hand hält, muss es abgeben. Und wer dabei erwischt wird, droht sogar eine Suspendierung. Schulleiter Oliver Leimbrock begründet diese Maßnahme als pädagogisch sinnvoll.

Doch viele sehen darin einen übertriebenen Kontrollzwang, der den Schülerinnen und Schülern Eigenverantwortung nimmt und gleichzeitig Eltern unnötige Probleme bereitet. Die Schule hat erkannt, dass viele Schüler ständig auf ihre Handys schauen und dadurch vom Unterricht abgelenkt werden. Doch anstatt ihnen beizubringen, sinnvoll mit diesen Geräten umzugehen, verbietet sie deren Nutzung schlichtweg. Das ist keine Erziehung, sondern eine Kapitulation vor den Herausforderungen der digitalen Welt. Schüler müssen lernen, digitale Geräte verantwortungsvoll zu nutzen. Wer nie übt, sich im Alltag zu disziplinieren, wird später erst recht Probleme haben. Medienkompetenz wird nicht durch Verbote vermittelt, sondern durch Erziehung. \Handys sind nicht nur reines Spielzeug, sondern Alltags- und Arbeitswerkzeuge. Sie ermöglichen Recherchen, das Lernen neuer Sprachen, Navigation, Nachrichtenkonsum und Musik. Und ja, Schüler kommunizieren auch mit ihren Freunden über Nachrichtendienste – das ist nichts Neues, sondern schlicht die moderne Form eines Gesprächs. Anstatt klare Regeln für den sinnvollen Umgang zu schaffen, verbietet die Schule sie einfach. Das ist so, als würde man Autos verbieten, weil es Unfälle gibt. Auch die zur Verfügung gestellten Tablets reichen nicht aus. Schulleiter Leimbrock argumentiert, dass alle Schüler mit Tablets ausgestattet sind und deshalb keine Handys brauchen. Doch das greift zu kurz. Tablets ersetzen weder Nachrichtendienste für schnelle Kommunikation noch praktische Alltags-Apps. Zudem sind viele Funktionen auf Schul-Tablets eingeschränkt. Wer glaubt, ein standardisiertes Tablet könne den eigenverantwortlichen Umgang mit Technologie ersetzen, unterschätzt die digitale Realität. \Die Schulleitung argumentiert weiter, dass Schüler durch das Verbot in den Pausen mehr miteinander reden. Doch kann man soziale Interaktion wirklich erzwingen? Die Vorstellung, dass Schüler nun plötzlich tiefgründige Gespräche führen, weil ihnen die Handys verboten werden, ist naiv. Die Realität ist eine andere: Wer sich früher aufs Handy konzentriert hat, wird sich jetzt andere Wege suchen, um sich abzulenken. Ob jemand soziale Kontakte pflegt, hat nichts mit der Anwesenheit von Smartphone zu tun, sondern mit der Persönlichkeit des Einzelnen. Schule ist kein Umerziehungslager. Sie soll auf das Leben vorbereiten – nicht künstlich eine Realität schaffen, die in der echten Welt nicht existiert. Viele Familien sind zudem darauf angewiesen, mit ihren Kindern in Kontakt bleiben zu können. Doch statt pragmatische Lösungen zu finden, zwingt das Verbot Eltern, sich umständlich über das Sekretariat zu melden. Als wären wir im Jahr 1995? Sind wir im Jahr 1995? Auch der Umgang mit beschlagnahmten Handys lässt eine Reise in die Vergangenheit vermuten. Wenn Eltern die Geräte selbst in der Schule abholen müssen, führt das zu realitätsfernen Situationen: Eine alleinerziehende Mutter, die als Kraftfahrerin arbeitet, musste eigens zur Schule fahren, um das Smartphone ihres Kindes zurückzubekommen. Ist das wirklich sinnvoll





