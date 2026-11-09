Hängekamine: Rechte, Pflichten und Schornsteinfeger-Prüfung

Designer-Hängekamine sind populär, erfordern aber strenge Baugenehmigungen und die Abnahme durch den Schornsteinfeger. Lesen Sie hier die rechtlichen Anforderungen.

Wer sich einen freischwebenden Kamin im Wohnzimmer wünscht, muss bei der Planung und dem Kauf besonders auf die rechtlichen Rahmenbedingungen achten. Die schwebenden Designer-Öfen gelten zwar als echter Blickfang, doch beim Einbau und Betrieb der Hängekamine gelten strenge Regeln. Etwa die Pflicht zur Abnahme durch den Schornsteinfeger oder das sichere Abführen der Abgase.

Die Idee der schwebenden Öfen geht auf den Franzosen Dominique Imbert zurück, der bereits 1968 mit dem Modell "Gyrofocus" den ersten freihängenden Designkamin vorstellte. Bis heute sind besonders futuristisch wirkende Modelle aus Metall gefragt, die sich als Raumteiler nutzen lassen und das Feuer von mehreren Wohnbereichen aus sichtbar machen.

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Rechtliche Anforderungen an offene Feuerstellen

Offene Feuerstellen sind in Deutschland nicht grundsätzlich verboten, es gelten jedoch klare baurechtliche und brandschutztechnische Anforderungen. Iris Dohmen, Vorstandsmitglied im Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks, erklärt, dass entscheidend ist, dass die Feuerstätte für Innenräume zugelassen ist und alle notwendigen Nachweise vorliegen. Grundlage dafür ist die 1. Bundes-Immissionsschutzverordnung, die den Bau und Betrieb kleiner Feuerungsanlagen regelt.

Dort werden offene Kamine als Feuerstätten definiert, die bestimmungsgemäß offen betrieben werden können. Gleichzeitig macht die Verordnung deutlich: Offene Kamine sind nur für die gelegentliche Nutzung gedacht. Als dauerhafte Heizquelle für Wohnräume sind sie nicht vorgesehen. Dies ist ein zentraler Punkt, den viele Käufer bei der Anschaffung eines solchen Designerstücks übersehen.

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Besonders bei Modellen ohne oder mit nur wenig Verglasung gelten zusätzliche Anforderungen. Abgase müssen sicher abgeführt werden, außerdem sind ausreichende Frischluftzufuhr und Sicherheitsabstände zu brennbaren Materialien vorgeschrieben. Befeuert dürfen offene Kamine ausschließlich mit Holz oder gepressten Holzbriketts. Diese Einschränkungen dienen dem Brandschutz und der Luftreinhaltung in den eigenen vier Wänden.

Bundesweite Pflichtabnahme durch den Schornsteinfeger

Die Abnahme solcher offener Feuerstellen durch den Schornsteinfeger ist bundesweit erforderlich. Im Rahmen der Prüfung beurteilt der zuständige bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger insbesondere die sichere Aufstellung der Feuerstätte, die Verbrennungsluftversorgung und die ordnungsgemäße Abgasführung. Ohne diese offizielle Freigabe darf der Kamin nicht betrieben werden.

Deshalb empfiehlt Iris Dohmen, den zuständigen Schornsteinfeger bereits vor dem Kauf einzubeziehen. So lässt sich frühzeitig klären, ob der gewünschte Hängekamin überhaupt genehmigungsfähig ist. Diese frühzeitige Abstimmung verhindert teure Fehlkäufe und stellt sicher, dass alle technischen Voraussetzungen im Gebäude erfüllt sind.

Eine professionelle Beratung durch den Schornsteinfeger ist also unerlässlich, um rechtliche Probleme später zu vermeiden. Die Experten kennen die lokalen Gegebenheiten und können abschätzen, ob die baulichen Bedingungen für einen sicheren Betrieb eines freischwebenden Kamins vorliegen. Dies gilt insbesondere für Gebäude mit speziellen Lüftungssystemen oder ungewöhnlichen Bauweisen.

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Genehmigungsfreie Alternative: Moderne Elektro-Hängekamine

Wer den Aufwand der Baugenehmigung und die regelmäßigen Kontrollen durch den Schornsteinfeger vermeiden möchte, findet in modernen Elektro-Hängekaminen eine genehmigungsfreie Alternative. Diese Geräte erzeugen mit LED-Technik, Wasserdampf und Spiegelprojektionen ein täuschend echtes Flammenbild. Sie bieten den gewünschten atmosphärischen Effekt, ganz ohne Rauch, Feinstaub und Schornstein.

Bei dieser Technik braucht man keinen Schornsteinfeger, und auch baurechtliche Auflagen entfallen komplett. Elektro-Hängekamine sind daher oft die einfachere und flexiblere Lösung für Mieter oder Hauseigentümer, die keine großen baulichen Veränderungen vornehmen möchten. Sie können nahezu überall aufgestellt werden, solange eine Stromquelle verfügbar ist.

Die Entscheidung zwischen einem echten offenen Feuer und einer elektrischen Simulation hängt также von den persönlichenPrioritäten ab. Während echte Hängekamine ein authentisches Erlebnis bieten, aber mit bürokratischem Aufwand verbunden sind, punkten Elektrovarianten mit Einfachheit und geringerem Pflegeaufwand. Beide Optionen ermöglichen es, die faszinierende Optik eines schwebenden Kamins in das eigene Zuhause zu integrieren, ohne die rechtlichen Grenzen zu überschreiten.