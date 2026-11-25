Wegen einer Klage kann Wahlgewinner Marcus Hoffmann (CDU) bislang nicht das Amt des Oberbürgermeisters in Aue-Bad Schlema antreten. Nun soll er die Geschäfte zunächst als Amtsverweser führen.

Wegen einer Klage kann Wahlgewinner Marcus Hoffmann bislang nicht das Amt des Oberbürgermeisters in Aue -Bad Schlema antreten. Nun soll er die Geschäfte zunächst als Amtsverweser führen.

Aue-Bad Schlema - Der Stadtrat von Aue-Bad Schlema hat den Gewinner der Oberbürgermeisterwahl Marcus Hoffmann zum sogenannten Amtsverweser bestellt. Für den CDU-Politiker stimmten am Mittwochabend 13 von 21 stimmberechtigten Stadträten, wie Stadtsprecherin Jana Kurwig informierte. Bei einer Wahlanfechtung kann nach Sachsens Gemeindeordnung der gewählte Bewerber vom Stadtrat zum Amtsverweser bestellt werden - dessen Amtszeit beträgt zunächst zwei Jahre. Hoffmann soll am Dienstag vereidigt werden. Die Oberbürgermeisterwahl in Aue-Bad Schlema hatte vor einem halben Jahr bundesweit für Aufmerksamkeit gesorgt, weil ein bekannter Neonazi gute Chancen auf das Amt hatte. Stefan Hartung, Landesvize der Freien Sachsen, hatte im ersten Wahlgang vorn gelegen, die absolute Mehrheit aber verpasst. Den zweiten Wahlgang entschied dann Christdemokrat Hoffmann in einem Kopf-an-Kopf-Rennen für sich.

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Dabei gaben letztlich die Briefwahlstimmen den Ausschlag. Eigentlich hätte Hoffmann das Amt zum 1. August antreten und den langjährigen Oberbürgermeister Heinrich Kohl ablösen sollen. Doch die Freien Sachsen legten Einspruch gegen das Wahlergebnis ein.

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Weil der von der Rechtsaufsicht zurückgewiesen wurde, erhoben sie Klage beim zuständigen Verwaltungsgericht. Deswegen hat der inzwischen 70-jährige Kohl vorerst weiter die Geschicke der rund 19.000 Einwohner zählenden Stadt geleitet.