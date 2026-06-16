Hanka Rackwitz übernimmt traditionsreichen Dorfkrug in Freist

Die aus Fernsehformaten bekannte Hanka Rackwitz wagt einen beruflichen Neuanfang und führt künftig den "Dorfkrug" im 270-Einwohner-Ort Freist. Nach ihrem Kampf mit Zwängen und Ängsten plant sie, das mehr als 100 Jahre alte Gasthaus zu einem lebendigen Treffpunkt für die Gemeinschaft zu machen, unterstützt von ihrem früheren Partner Pierre.

Millionen Fernsehzuschauer kennen Hanka Rackwitz , die aus der VOX-Sendung "mieten, kaufen, wohnen" und dem RTL- Dschungelcamp bekannt ist. Nun tauscht die TV-Persönlichkeit Kameras und das Leben im Rampenlicht gegen einen Zapfhahn und Currywurst.

Im kleinen Ort Freist mit nur 270 Einwohnern hat Rackwitz den traditionsreichen "Dorfkrug" übernommen. Damit hat sie sich einer ziemlich großen Herausforderung gestellt, denn die ehemalige Reality-TV-Teilnehmerin kämpfte jahrzehntelang mit Zwängen und Ängsten. Während ihrer Zeit im Dschungelcamp 2017 sprach sie erstmals öffentlich darüber. Dass sie einmal eine Gaststätte führen würde, hielt sie selbst lange für undenkbar.

"Wenn ich die Zwänge noch hätte, würde nichts von dem gehen, was ich hier tue", erklärt sie. Unterstützung erhält sie dabei von Pierre, mit dem sie früher eine Beziehung hatte und heute eine Geschäftspartnerschaft verbindet. Der Weg nach Freist begann eher zufällig. Ein Bekannter machte sie auf den leerstehenden Dorfkrug aufmerksam.

Bei ihrem ersten Besuch in dem mehr als 100 Jahre alten Gasthaus war sie sofort begeistert. Zum Lokal gehören eine Gaststube, ein Saal, eine Bowlingbahn und ein Biergarten. Bürgermeister Jens Denner und die Einwohner signalisierten ihr früh, dass sie den Dorfkrug unbedingt wiederbeleben möchten. Noch lebt die gebürtige Dresdnerin in München, aber langfristig soll Freist ihr neues Zuhause werden.

"Ich bin eine Dorfmaus", beschreibt sie sich selbst. Und sie hat große Pläne: Der Dorfkrug soll mehr werden als nur eine Gaststätte. Sie träumt von Karaoke-Abenden, Bingo-Spielen und Sonntagsbrunch mit Picknickdecke.

"Ich möchte Menschen eine gute Zeit machen", sagt sie. Statt einer klassischen Kneipenküche setzt sie auf hausgemachte Gerichte und regionale Zutaten. Zu ihren Ideen gehören unter anderem "Rote-Bete-Carpaccio mit karamellisiertem Apfel und Meerrettichschaum, Chili-Cheeseburger in verschiedenen Schärfegraden, dazu Long Fries und Coleslaw". Zur Eröffnung des Dorfkrugs am vergangenen Sonntag kamen etwa 40 Gäste.

Bis zum Dorffest im September soll der Dorfkrug wieder fester Bestandteil des Dorflebens werden. Mit diesem neuen Kapitel zeigt Hanka Rackwitz, dass man sich auch nach öffentlichen Auftritten und persönlichen Kämpfen neu erfinden und eine sinnstiftende Aufgabe im ländlichen Raum finden kann





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