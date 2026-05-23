Hanna Halvarsson plant Rache nach schwieriger Saison

Die schwedische Biathletin Hanna Halvarsson hat eine schwierige Saison hinter sich. Nach einem starken Winter zuvor, in dem sie bei der WM Silber im Einzel und Bronze mit der Staffel gewann, hat sie im Gesamtweltcup nur den 27. Platz belegt. Eine Krankheit im Winter stoppte ihre Leistungen und sie konnte sich nicht mehr an den Erfolg aus dem Vorjahr heranführen. Halvarsson blickt nun optimistisch in die Zukunft und plant, sich in allen Bereichen zu verbessern. Sie will sich in der Technik, im Körper und im Training weiterentwickeln. Auch ihre Ausrüstung wird optimiert. Ihre Ziele sind es, ihre Trefferquote im Stehendschießen zu steigern und die WM zu gewinnen. Halvarsson ist entschlossen, ihre Leistungen zu verbessern und sich in allen Bereichen zu fordern.

Die schwedische Biathletin, Hanna Halvarsson , hat eine schwierige Saison hinter sich. Nach einem starken Winter zuvor, in dem sie bei der WM Silber im Einzel und Bronze mit der Staffel gewann, hat sie im Gesamtweltcup nur den 27.

Platz belegt. Eine Krankheit im Winter stoppte ihre Leistungen und sie konnte sich nicht mehr an den Erfolg aus dem Vorjahr heranführen. Halvarsson blickt nun optimistisch in die Zukunft und plant, sich in allen Bereichen zu verbessern. Sie will sich in der Technik, im Körper und im Training weiterentwickeln.

Auch ihre Ausrüstung wird optimiert. Ihre Ziele sind es, ihre Trefferquote im Stehendschießen zu steigern und die WM zu gewinnen. Halvarsson ist entschlossen, ihre Leistungen zu verbessern und sich in allen Bereichen zu fordern





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