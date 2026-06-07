Hanna Weig: Ich bin stolz auf meinen Körper

Hanna Weig, eine 30-jährige Model und Influencerin, hat sich in Kapstadt für den Playboy fotografieren lassen. Sie zeigt sich selbstbewusst und stark im aktuellen Playboy.

Hanna Weig , eine 30-jährige Model und Influencerin, hat sich in Kapstadt für den Playboy fotografieren lassen. Sie zeigt sich selbstbewusst und stark im aktuellen Playboy .

Doch ihre Entscheidung, sich die Brüste vergrößern zu lassen, war nicht immer so eindeutig. Als Teenager habe sie es gehasst, dass sie kleine Brüste hatte. Deshalb habe sie sich die Brüste mit 16 Jahren das erste Mal vergrößern lassen. Sie möchte mit dem Shooting zeigen, dass man als Frau zum eigenen Körper stehen und sich freizügig zeigen darf.

Ihre Eltern standen bei ihrem Wunsch hinter ihr. Sie wünscht sich für ihre Tochter vor allem, dass sie glücklich ist - egal, wie. Und wenn sie eines Tages diesen Wunsch hätte, wäre das völlig in Ordnung. Die VDÄPC, eine Fachgesellschaft für plastische Chirurgie, ist jedoch kritisch gegenüber Brustvergrößerungen bei Minderjährigen.

Eine Brustvergrößerung mit 16 Jahren sollte keinesfalls aus einem kurzfristigen Schönheitswunsch oder sozialen Druck heraus erfolgen. Es gibt Risiken wie auffällige Narben, Gefühlsstörungen und Kapselfibrosen. Hanna Weig bereut ihre Entscheidung nicht. Sie hat jetzt 75C und ist bereit, der Welt zu zeigen, wie stolz sie auf sich und ihren Körper ist





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