Hannah Waddingham, bekannt aus "Ted Lasso", spricht offen über die Wechseljahre und ihre Erfahrungen mit diesem Thema. Sie ermutigt Frauen, sich nicht zu schämen und ihre Hormone zu untersuchen, wenn sie mit Symptomen wie Erschöpfung und schlechter Stimmung konfrontiert sind.

Sie spricht offen über ein Thema, über das viele lieber schweigen: die Wechseljahre .

"Ted Lasso"-Star Hannah Waddingham (51) hat genug vom Tabu und findet klare Worte. "So sicher wie den Tod gibt es die Wechseljahre". Ihr Rat an Frauen, die mittendrin stecken: "Nehmt die Zügel selbst in die Hand. Seid Herrin über euer eigenes Schicksal.

". Gewinnerin weiß, wovon sie spricht. Während der Dreharbeiten zu ihrer neuen Serie "Ride Or Die" - für die sie alle Stunts selbst macht - kämpfte sie plötzlich mit Erschöpfung und Müdigkeit.

"Ich merkte, wie meine Stimmung schlechter wurde. Das ist gar nicht meine Art", erzählt sie im Interview mit "Der Wendepunkt kam durch eine Freundin, die sie drängte, ihre Hormone untersuchen zu lassen. Eine Entscheidung, die sie heute nicht bereut.

"Niemand wird dir danken, wenn du das ignorierst. Die Einzige, die darunter leidet, bist du selbst.

". Kneibebugen beim Zähneputzen heute setzt die Schauspielerin auf eine Kombination aus Hormonersatztherapie, Nahrungsergänzung und Bewegung. Ihr Tipp: "Aktiviert eure Muskeln - jeden Tag.

". Große Fitnessprogramme braucht es dafür nicht.

"20 Minuten am Morgen" reichen schon. Und: "Unterschätzt niemals den Wert von Kniebeugen beim Zähneputzen.

". Besonders wichtig ist ihr: Frauen sollen sich nicht schämen.

"Ich verstehe nicht, warum das so tabuisiert wird", sagt sie. "Diese Phase gehört zum Leben. ". Ihr Ratschlag: "Genießt euch selbst und liebt jede Sekunde eurer Veränderungen.

Ist es einfach? Nein. Wird es passieren? Ja.

". Hannah Waddingham spielt in "Ted Lasso" die knallharte Clubchefin Rebecca Welton - Besitzerin des Fußballteams AFC Richmond. Erst eiskalt und berechnend, später mit Herz und viel Gefühl. Diese Mischung machte sie zum Fan-Liebling





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