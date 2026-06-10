Hannan Metals erwirbt Option auf drei hochgradige Goldprojekte in Schweden und beginnt Bohrungen bei Stavaträsk

Hannan Metals Limited hat ein Optionsabkommen für drei Goldprojekte in Schweden unterzeichnet. Die Bohrgenehmigungen liegen vor, sodass die ersten Bohrungen im Projekt Stavaträsk noch im Juni 2026 starten können. Das Unternehmen betont, dass die Akquisition die Strategie nicht ändert und das Vorzeigeprojekt Previsto in Peru weiterhin im Vordergrund steht.

Das kanadische Exploration sunternehmen Hannan Metals Limited (TSXV: HAN, OTC Pink: HANNF) hat ein Option sabkommen unterzeichnet, um bis zu 100% an drei hochgradigen Gold projekten in Schweden zu erwerben.

Die Projekte Stavaträsk, Skellefteå North und Ådelfors umfassen insgesamt 8.405 Hektar. Für Stavaträsk liegt bereits eine Bohrgenehmigung vor, sodass die ersten Bohrungen noch im Juni 2026 beginnen können. Das Unternehmen sichert sich mit dieser Vereinbarung das exklusive Recht, die Liegenschaft für sechs Monate ab dem 4. Juni 2026 zu evaluieren.

Während dieser Zeit müssen die ersten Bohrungen durchgeführt und bis zu 1.000.000 Aktien ausgegeben werden, um die Option aufrechtzuerhalten. Bei positiven Ergebnissen kann Hannan die Option ausüben, indem es mindestens 2.000.000 Kanadische Dollar in die Exploration investiert (inklusive der ersten Bohrungen) und weitere 3.500.000 Aktien emittiert. Nach der Übernahme fällt eine 2,0%ige Net Smelter Return (NSR) Lizenzgebühr an, die das Unternehmen für 3.000.000 Kanadische Dollar vollständig zurückkaufen kann.

Hannan behält sich zudem das Recht vor, das Optionsabkommen jederzeit ohne weitere Verpflichtungen zu kündigen. CEO Michael Hudson betont, dass diese neue Akquisition keine strategische Neuausrichtung darstelle. Das Vorzeigeprojekt Previsto in Peru bleibe der primäre Fokus des Unternehmens und der Großteil des Unternehmenswerts liege dort. Die Bohrungen in Schweden nutzten vielmehr ein gut finanziertes Zeitfenster, um die Bohrkapazitäten kontinuierlich auszulasten, während die Genehmigungen für Previsto noch liefen.

Man halte an der Verpflichtung fest, Previsto durch die Genehmigungsphase zur ersten Bohrung im Jahr 2027 zu führen. Stavaträsk biete sich als sofort bohrbereites, hochgradiges Ziel an. Es befinde sich nur 20 Kilometer nördlich der weltklasse Lagerstätte Boliden, einst Europas reichste Goldmine, und teile alle wesentlichen geologischen Merkmale: dasselbe Gold-Kupfer-Silber-Arsenopyrit-System, dieselbe shear-kontrollierte Hangwandstruktur und dieselbe Chlorit-Fußwandalteration. Das Team von Hannan habe eine nachgewiesene Erfolgsbilanz darin, hochgradige Goldentdeckungen in erheblichen Aktionärswert umzuwandeln.

Schweden ergänze das Portfolio, ersetze Peru aber nicht. Das Unternehmen verfüge über jahrzehntelange kombinerte Explorationsexpertise in der nordischen Region, was tiefe lokale Kenntnisse, Beziehungen und operative Fähigkeiten einbringe. Die historischen Daten wurden nicht von Hannan überprüft und dienen nur zu Informationszwecken. Die primäre Goldanalyse wurde vermutlich mittels Fire-Assay mit atomabsorptionsspektrometrischer Bestimmung durchgeführt.

Die Zusammenstellung verfügbarer Daten und die 3D-geologische Modellierung sind im Gange. Die wahre Mächtigkeit der vererzten Intervalle ist derzeit nicht bekannt. Das Projekt Stavaträsk liegt im Skellefteå Bergbaugebiet Nord-Schwedens, 20 km nördlich der weltklasse Lagerstätte Boliden (historische Produktion von 4,24 Mio. Unzen bei 15,9 g/t Au).

Es nimmt eine strategische Position am Vidsel-Röjnoret Shear System (VRSS) ein, derselben regionalen tektonischen Grenze, die Boliden beherbergt. Die Gold-, Silber- und Kupfermineralisierung ist strukturell gebunden mit massiven bis semimassiven Arsenopyrit-, Pyrit- und Chalkopyritvorkommen sowie Siliziumalteration. Oberflächenproben liefern außergewöhnliche Gehalte von bis zu 93 g/t Au und 24 g/t Ag.

Ein Blockfeld 650 m südöstlich des Hauptaufschlusses ergab 8 Proben mit durchschnittlich 3,2 g/t Au (Bereich 0,1-11,2 g/t Au), 67 g/t Ag (1-154 g/t Ag) und 0,83% Cu (0,003-2,43% Cu), umgeben von historischen Bohrlöchern, für die Assaydaten größtenteils nicht verfügbar sind. Zusammen definieren Aufschluss und Blockfeld einen 750 m langen vererzten Trend. Historische Boliden-Bohrungen aus den 2000er Jahren, für die Daten nicht verfügbar sind, verfolgen das System über 2,5 km Streichlänge.

Das Projekt ist vollständig genehmigt, bohrbereit und ein Bohgerät wird im mobilisiert. Das erste gestaffelte Programm von bis zu 2.000 m soll das System an und unter der Oberfläche testen, um seinen Umfang, seine Geometrie und seine strukturellen Kontrollen zu ermitteln





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