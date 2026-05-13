Hannes Steinbach und Christian Anderson sorgen für Aufsehen bei NBA-Managern

Hannes Steinbach und Christian Anderson haben bei den NBA-Managern für Aufsehen gesorgt. Steinbach, ein Würzburger, hat sich für den Draft angemeldet und sogar einen Millionen-Vertrag in der NCAA sausen lassen. Anderson, ein Texas Tech-Spieler, hat seine Chancen, noch weiter vorne zu landen, in Chicago durch seine Leistungen verbessert.

Es ist das letzte große Schaulaufen vor dem NBA-Draft. Am 23. und 24. Juni sichern sich die 30 Teams im Barclays Center in Brooklyn/New York die besten College-Spieler und internationalen Talente.

Diese Woche werden ausgewählte Kandidaten beim sogenannten "Draft Combine" in Chicago noch mal offiziell vermessen und in verschiedenen Drills getestet. Das Ziel ist dabei, einheitliche Daten zu sammeln, um den Klub-Bossen ihre Entscheidung zu erleichtern. Aus Deutschland sind Hannes Steinbach (20) und Christian Anderson (20) dabei. Und sorgten beide unter den NBA-Managern für Aufsehen





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