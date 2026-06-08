Hannes Steinbach vor dem NBA-Draft: Der deutsche Center mit dem Traum von der Profi-Karriere

Der 20-jährige deutsche Basketballtalent Hannes Steinbach hat sich nach nur einem Jahr College für den NBA-Draft angemeldet und wird voraussichtlich in der ersten Runde ausgewählt. Seine besondere Verbindung zu Dirk Nowitzki und sein mutiger Schritt werden ebenso beleuchtet wie sein Prozess vor dem Draft und seine hohen Ziele.

Der junge deutsche Basketball spieler Hannes Steinbach steht vor seinem Einstieg in die NBA. Der 20-jährige Center, der zuletzt eine Saison an der University of Washington spielte, hat sich frühzeitig für den NBA-Draft angemeldet.

Besonders bemerkenswert ist seine Verbindung zu Dirk Nowitzki, da Steinbachs Vater mit der Basketballlegende befreundet ist und beide in Würzburg zusammen spielten. In der Jugend warf Steinbach sogar Körbe zusammen mit Nowitzki im Garten seiner Eltern. Nach einer starken Rookie-Saison in der deutschen Bundesliga bei den Fitness First Würzburg Baskets wechselte er in die USA.

Sein Ziel war es, die Aufmerksamkeit der NBA-Scouts zu gewinnen, und nach nur einer College-Saison ist er überzeugt, dass der richtige Zeitpunkt gekommen ist, um den Sprung zu wagen. Steinbachs Weg ist außergewöhnlich, denn normalerweise verbringen Talente vier Jahre am College. Er jedoch hat sich nach einem Jahr bereits für den Draft angemeldet, was mit Risiken verbunden ist.

Ein Spieler kann sich nur einmal für den Draft anmelden, und falls kein Team ihn auswählt, muss er als Free Agent sein Glück versuchen. Daher ist die Phase vor dem Draft intensiv: Steinbach tourt seit Wochen durch die USA, absolviert Probetrainings bei mehreren NBA-Klubs und trainiert dazwischen im Camp seiner Berateragentur in Irvine, Kalifornien. Er betont, dass der Prozess zwar stressig sei, er aber die Gelegenheit schätze, viele neue Menschen kennenzulernen. Aktuell Prognosen von ESPN sehen ihn als potenziellen 15.

Pick, was einem Jahresgehalt von rund 5 Millionen Dollar entsprechen würde. Allerdings schwanken die Einschätzungen, und es bleibt ungewiss, welches Team schließlich zuschlagen wird. Für den großen Tag des Drafts, der am 23. und 24. Juni im Barclays Center in Brooklyn stattfindet, hat Steinbach seine Familie und sein Team eingeladen.

Sogar ein Schneider wurde beauftragt, um einen neuen Anzug für diesen besonderen Anlass zu nähen. Steinbach betont, dass er nicht ein bestimmtes Team bevorzugt, sondern einfach die beste Gelegenheit sucht. Trotz seiner Bewunderung für Derrick Rose und die Chicago Bulls in seiner Kindheit ist er offen für jeden Klub, der ihm eine Chance gibt. Seine Ziele sind hochgesteckt:Er hofft, zehn Jahre in der NBA zu bleiben, mehrere Meisterschaften zu gewinnen und einmal auf All-Star-Niveau zu spielen.

Zudem möchte er in der deutschen Nationalmannschaft weiterhin eine Führungsrolle übernehmen und an frühere Erfolge anknüpfen





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