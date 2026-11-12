Hanning: Pension gepfändet und Untersuchungshaft wegen Spionagevorwürfen

Der frühere BND-Chef Gerhard Hanning verliert nach einer Pfändung in Lettland Teile seiner Pension. Gegen ihn wird wegen Spionage ermittelt, seine Verteidigung weist die Vorwürfe zurück.

Der frühere BND-Chef Hanning ist im Zusammenhang mit einem Rechtsstreit in Lettland um mindestens 282.000 Euro seiner Pension gebracht worden. Hanning war Aufsichtsrat der lettischen PNB Banka, die 2019 Insolvenz anmeldete. Seit dieser Zeit versucht der Insolvenzverwalter, Ansprüche gegen ehemalige Verantwortliche durchzusetzen. Parallel sitzt Hanning seit Oktober in Untersuchungshaft, weil die Bundesanwaltschaft ihn wegen Spionagevorwürfen verfolgt.

Hanning wird im lettischen Verfahren vorgeworfen, seine Pflichten verletzt zu haben. Er weist diesen Vorwurf zurück. Die Bundesanwaltschaft ermittelt gegen den 80-jährigen Ex-Geheimdienstchef wegen des Verdachts der Spionage und des versuchten Landesverrats.

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Pfändung der Pension und die PNB Banka

Die Pfändung betrifft nach den vorliegenden Angaben mindestens 282.000 Euro aus der Pension des früheren BND-Chefs. Den Angaben zufolge sind seit August 2021 zwei Drittel seiner Pension eingefroren.

Der Hintergrund liegt in der Insolvenz der PNB Banka, einer lettischen Bank, die 2019 zahlungsunfähig wurde. Hanning gehörte dem Aufsichtsrat dieses Instituts an. Der Insolvenzverwalter der Bank verfolgt seither Ansprüche gegen frühere Verantwortliche, zu denen Hanning gehört.

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Hanning wird vorgeworfen, bei seiner Tätigkeit im Aufsichtsrat Pflichten verletzt zu haben. Diesen Vorwurf bestreitet der ehemalige Geheimdienstchef. Die Pfändung steht damit im Rahmen eines zivilrechtlichen Streits, der unabhängig von den strafrechtlichen Ermittlungen in Deutschland geführt wird.

Spionagevorwürfe der Bundesanwaltschaft im Detail

Die Bundesanwaltschaft verdächtigt Hanning, von seinem früheren Büroleiter Manfred D. geheime Erkenntnisse des Bundesnachrichtendienstes gekauft zu haben. Nach Ansicht der Ermittler hat er diese Informationen in seiner privaten Beratertätigkeit teilweise weitergegeben.

Konkret wird Hanning vorgeworfen, mithilfe des gekauften Materials eine Analyse für einen Mitarbeiter eines fremden Geheimdienstes verfasst zu haben. Unklar ist, ob diese Analyse tatsächlich beim Empfänger ankam. Den Ermittlern zufolge soll Hanning die Erkenntnisse außerdem genutzt haben, um einem Mitarbeiter eines anderen staatlichen Geheimdienstes politische Informationen zukommen zu lassen. Mit diesem soll er sich jahrelang intensiv ausgetauscht haben.

Die Ermittlungen begannen zunächst mit anderen Vorwürfen im Zusammenhang mit der mutmaßlichen Entführung der Kinder der Steakhauskettenerbin Christina Block. Bei einer Durchsuchung fanden die Ermittler jedoch Material, das die Bundesanwaltschaft auf den Plan rief. Hanning und sein früherer Büroleiter D. wurden daraufhin festgenommen.

Gegen Manfred D. wird wegen des Verdachts der Beihilfe zum versuchten Landesverrat und zu landesverräterischer Ausspähung ermittelt. Die Bundesanwaltschaft geht damit davon aus, dass D. an den Vorgängen als mutmaßlicher Komplize beteiligt war.

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Verteidigung bestreitet Zusammenhang mit der Pfändung

Der Verteidiger Leon Kruse bestreitet, dass die Pensionsausfälle mit der bezahlten Beratertätigkeit seines Mandanten zusammenhängen. Er sagte dem Spiegel, ein solcher Zusammenhang sei schon zeitlich betrachtet Unsinn.

Kruse verweist darauf, dass Hanning Taten von 2010 bis 2022 vorgeworfen werden, während die Pension erst 2021 gepfändet wurde. Die Vorwürfe des Generalbundesanwalts weist der Verteidiger insgesamt zurück. Er erklärte Anfang November, die weiteren Ermittlungen würden zeigen, dass Hanning keine Staatsgeheimnisse verraten habe und auch nie die Absicht dazu gehabt habe.

Hanning blickt auf eine jahrzehntelange Laufbahn zurück, in der er mehrere wichtige Positionen bekleidete. Dazu gehörten Tätigkeiten im Bundeskanzleramt und im Bundesinnenministerium. Diese Stationen sind nach Angaben der Verteidigung kein Beleg für die aktuell erhobenen Vorwürfe.

Haftbeschwerde beim Bundesgerichtshof und nächste Schritte

Kruse geht derzeit gegen die Untersuchungshaft seines Mandanten vor. Jüngst legte er eine Haftbeschwerde beim Bundesgerichtshof ein, über die dieses Gericht nun zu entscheiden hat.

Im Mittelpunkt der weiteren Schritte stehen die Ermittlungen der Bundesanwaltschaft und die Prüfung der sichergestellten Unterlagen. Zugleich läuft in Lettland das Verfahren des Insolvenzverwalters der PNB Banka, in dem die Pfändung von mindestens 282.000 Euro aus der Pension bereits vollzogen wurde.