Schwere Muskelverletzung trifft Hannover 96 im Winter. Benjamin Källman verpasst viele Spiele, Trainer Sandro Wagner sucht Ersatz und neue Optionen.

Die Sorgen von Hannover 96 haben sich in den schlimmsten Befürchtungen erfüllt, als die Nachricht von einer schweren Verletzung eingetroffen ist. Der finnische Nationalstürmer Benjamin Källman muss langzeitigen Ausfall hinnehmen, weil er sich gegen SpVgg Unterhoffentlich eine strukturelle Muskelverletzung zugezogen hat. Diese ernste Diagnose teilte der Zweitligist Hannover 96 am Dienstag öffentlich mit und bestätigte damit das schlimmste Szenario für die Fan-Gemeinde und die Vereinsführung.

Verletzungsdetails und klinischer Befund

Der Vorfall ereignete sich beim Spiel mit dem Ergebnis 2:1 gegen Fürth, als Källman nach nur vier Minuten ohne Fremdeinwirkung zu Boden ging. Er versuchte verzweifelt, einen langen Ball unter Kontrolle zu bringen, als er plötzlich den hinteren rechten Oberschenkel fasste und Schmerzen zeigte. Den gesamten darauffolgenden Montag über wurde Källman medizinisch untersucht, bis die schwerwiegende Diagnose am Dienstagvormittag durch den Verein Hannover 96 bekannt gegeben wurde.

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Es handelt sich hierbei um eine strukturelle Muskelverletzung, die eine lange Regenerationszeit erfordert. Diese Art von Verletzung ist für einen Stürmer extrem gefährlich, da sie die Explosivität und die Bewegungsfreiheit massiv einschränkt. Für den 28-jährigen Spieler bedeutet dies, dass er seine Form unterbrechen muss, die sich in den Wochen zuvor deutlich verbessert hatte. Die medizinische Beurteilung des Vereins lässt auf einen Ausfall von mehreren Wochen oder Monaten schließen, was die Offensive des Teams grundlegend verändert.

Formtief und verpasste Chancen

Für Benjamin Källman ist dieser Rückschlag doppelt bitter, da er somit torlos ins neue Jahr gehen muss. Es ist ein unglaubliches und frustrierendes Pech für einen Mittelstürmer, der in der letzten Zeit an Selbstvertrauen gewonnen hatte. Der Ex-Nationalstürmer der finnischen Auswahl war zuletzt deutlich ansteigende Form gezeigt und hatte neues Mut durch Trainer Sandro Wagner erhalten. Jetzt endet diese positive Entwicklung abrupt mit einem medizinischen Ausrutscher.

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Källman geht das erste Halbjahr der Saison 2026/27 komplett ohne Torerfolg in die Offensive. Das ist die Höchststrafe für einen Spieler dieser Position. Zuletzt traf er vor mehr als sieben Monaten, genauer am 18. April, als er das 1:1 gegen Paderborn erzielte und damit das Unentschieden im Spitzenspiel rettete. Obwohl er mit 14 Toren mit Abstand der beste Schütze von Hannover 96 war, blieb er am letzten Spieltag gegen Nürnberg (3:3) bei einer Niederlage oder einem Unentschieden auf der Bank. Dort musste er hilflos mit ansehen, wie die Elf den Aufstieg verpasste.

Planungen und Ausfälle im Kader

Das Drama beschäftigte Källman lange Zeit, aber der nächste Rückschlag durch die Verletzung trifft das Team hart. Er vermisst die letzten vier Spiele des Kalenderjahres, die am 28. November gegen Osnabrück, am 5. Dezember gegen Hertha BSC, am 12. Dezember gegen Kiel und am 20. Dezember gegen Kaiserslautern anstehen. Auch für die Spiele im neuen Jahr gegen den Arminia Bielefeld am 15. Januar und Cottbus am 23. Januar dürfte die Rückkehr extrem eng werden.

Für Trainer Sandro Wagner (38) ist dieser Ausfall eine Katastrophe, da er jetzt ohne echten Mittelstürmer dasteht. Die Bemühungen im Winter sollten nach der Verletzung von Källman intensiviert werden, um einen neuen Angreifer zu verpflichten. Für die nächsten Wochen muss der 38-jährige Trainer Sandro Wagner improvisieren und auf alternative Lösungen setzen, die nicht immer optimal sind. Mit Benedikt Pichler, der 29 Jahre alt ist und an Wade leidet, sowie Taycan Etcibasi, 19 Jahre alt mit Knieproblemen, fallen zwei weitere Stürmer aus.

Notlösungen und zukünftige Perspektiven

Gut ist, dass Lars Gindorf nach überstandener Viruserkrankung wieder fit ist, aber der 25-jährige Fan-Liebling hat für 90 Minuten noch keine Luft zur Verfügung. Gegen Fürth glänzte der Kapitän Stefan Thordarson in einer ungewohnten Rolle als Mittelstürmer, was aber keine dauerhafte Lösung sein kann. Aus der U23 dürfen Merlin Sinanovic, 21 Jahre alt, und Tom Hobrecht, 19 Jahre alt, hoffen, dass sie einspringen können.

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Im Training vorspielen soll in dieser Woche erstmals Milo Barde, der 16-jährige Knipser aus der U17. Diese Maßnahme zeigt desperation und Notwendigkeit. Trainer Sandro Wagner wird in der laufenden Winterpause und in den nächsten Wochen unter hohem Druck stehen, eine Lösung für die offensive Lücke zu finden, die durch den Ausfall des finnischen Stars entstanden ist. Die Fans und die Vereinsführung hoffen auf eine schnelle, aber sichere Genesung von Benjamin Källman, um die Hoffnungen auf den Aufstieg nicht komplett zu begraben.