Hannover 96 bereitet Aufstiegsparty vor – Tradition muss gepflegt werden

Die Niedersachsen sind vor dem letzten Spieltag in der Relegation an Relegationsrang drei, nur eine Punktzahl vor Paderborn, und sind somit in der Gruppensituation mit Elversberg zu spielen. Ein Punktesieg davor wäre der Aufstieg. Hannover 96 bereitet eine Aufstiegsparty vor, auch wenn die Stimmung im Vorfeld angespannt ist. Da der Aufstiegskampf extrem dramatisch ist, sollten die Verantwortlichen im Vorfeld alle Eventualitäten planen.

Wird Hannover 96 zum lachenden Zweiten? Die Niedersachsen liegen vor dem letzten Spieltag hinter Elversberg auf Relegation srang 3, vor dem Vierten Paderborn . Ein punktgleiches Trio am letzten Spieltag – was für eine Dramatik!

Geplaudert werden sollten die Niedersachsen und Elversberg, die im Saisonendspurt nicht nur einmal patzten und bereits mit Schalke den Einzug ins Fußball-Oberhaus hätten feiern können. Stattdessen müssen die Daumen gedrückt werden. Dennoch sollten die Verantwortlichen schon jetzt alle Eventualitäten planen. Bedeutet: Auch eine Party muss vorbereitet werden.

Auch bei Hannover 96 laufen bereits die Planungen für eine mögliche Aufstiegsfete. Denn die eventuelle Bundesliga-Rückkehr nach sieben Jahren soll gebührend gefeiert werden. Was passiert, sollten Hannover mit einem Erfolg am Sonntag gegen Nürnberg (15.30 Uhr, Sky) tatsächlich auf Platz 2 springen? Nach BILD-Informationen stehen die Verantwortlichen mit den Mitarbeitern des Neuen Rathauses bereits in Kontakt.

Traditionell sollen die 96-Profis den möglichen Aufstieg auf dem Balkon des imposanten Gebäudes feiern. Platz genug ist auf der 90 Quadratmeter großen Plattform, rund zehn Meter über dem Vorplatz





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