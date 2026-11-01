Hannover 96 gewinnt ein spannendes Spiel gegen Dynamo Dresden mit 2:1. Trainer Sandro Wagner feiert seinen ersten Sieg mit einem Comeback.

Hannover 96 hat ein extremes Spiel gegen Dynamo Dresden für sich entschieden und gewinnt mit 2:1. Trainer Sandro Wagner (38) feiert damit seinen ersten Erfolg in seinem fünften Amtsspiel, das auch den Pokalwettbewerb einschließt. Das Match gegen Dresden war eine echte Achterbahnfahrt für die Niedersachsen, die zunächst zurücklagen und am Ende doch triumphierten. Durch diesen Sieg atmet der Verein vor der Länderspielpause kurz durch.

Unerwarteter Start und Trainerwechsel

Die erste Halbzeit sah zunächst gar nicht gut aus für Hannover 96. Es ähnelte einem Offenbarungseid, als Dynamo Dresden früh in Führung ging. Nach einer Ecke traf Rapp in der elften Minute zum 1:0. Die Leistung der Gastgeber war schwach, und dies spiegelte sich auch im Verhalten der Fans wider. Während die Anhänger beim Pokal-Aus gegen Kaiserslautern noch unterstützend zur Seite standen, wurde es beim Spiel gegen Dresden laut. Zur Pause pfiff das Publikum ohrenbetäubend.

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In der Halbzeitpause zog Trainer Sandro Wagner die Konsequenzen und nahm Kapitän Thordarson vom Platz, da dieser als schwach galt. Diese Maßnahme zeigte sofort Wirkung, da plötzlich Leben in die Mannschaft kam. Die Umstellung führte dazu, dass Chakroun in der fünfzigsten Minute den Ausgleichstreffer erzielte. Der deutsch-libanesische Spieler ist dabei der einzige Torschütze unter der neuen Trainer-Ägide Wagner. Auffällig war, dass der Trainer den Ausgleich beinahe stoisch hinnahm, ohne große Emotionen zu zeigen.

Wendung und Strafraum-Entscheidungen

Hannover drehte das Spiel und erzielte weitere Treffer. Ein Elfmeter für die Niedersachsen folgte, den Hartel ganz souverän verwandelte. Dies war das dritte Saisontor für den Mittelfeld-Regisseur und markierte einen wichtigen Moment. Plötzlich war das Publikum wieder mit von der Partie und stimmte einen Fangesang auf die Melodie von Verdis Triumphmarsch an. Die Stimmung kehrte zurück, und die Freude war groß.

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Es kam sogar noch besser für Hannover, als Dresdens Spieler Müller in der sixty-fünften Minute die Gelb-Rote Karte sah. Dadurch befand sich Hannover in Überzahl, was den Druck auf die Gäste erhöhte. Ein Tor von Källman in der siebenundsiebzigsten Minute wurde jedoch wegen eines Foulspiels zurückgenommen. Dennoch behielt Hannover die Oberhand und sicherte sich den dreifachen Punktgewinn. Die Situation in der Liga bleibt spannend, da Hannover nach nur einem Sieg in den letzten acht Spielen nun auf dem elften Platz steht, während sie vorher Letzter waren.

Konsequenzen und Blick in die Zukunft

Aktuell sucht der Verein fieberhaft nach einem Nachfolger für den gefeuerten Geschäftsführer Jonas Boldt (44), der nach knapp sechs Monaten gehen musste. Die internen Unruhen sind spürbar, doch das sportliche Ergebnis gegen Dresden bietet eine kleine Atempause. Vor der Länderspielpause geht es am nächsten Sonntag zum Aufstiegskandidaten Heidenheim. Das Anstoß ist um 13:30 Uhr, und das Spiel wird live auf Sky übertragen. Dieses Match wird entscheidend für die weitere Richtung der Saison sein.

Während Hannover durchatmet, bleibt Nürnberg an Tabellenführer Hertha dran. Nach zwei haarsträubenden Fehlern der Hamburger gewinnt Nürnberg am Millerntor mit 3:1. Smith machte in der siebten Minute ein Eigentor, Ceesay glich in der fünfzigsten Minute aus, und Haugen sowie Kornwachs Barjuan sorgten für den Endstand. Julian Justvan legte in der achtundzwanzigsten Minute den Ball in die Mitte, woraufhin Eric Smith den Ball ins eigene Tor bugsierte. Dies zeigt, warum Kiel seit sechs Stunden in der 2. Liga torlos ist, da auch Kiel in Fürth mit 0:1 verliert. Die Liga bleibt unvergessen verrückt und dynamisch.