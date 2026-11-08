Hannover 96 Ehre Gehrcke zu seinem 94. Geburtstag

Hannover 96 feiert mit Fans im Stadion den 94. Geburtstag von Rolf Gehrcke, dem letzten lebenden Meister von 1954. Details zum Leben der Legende.

Die Fans von Hannover 96 ehrten am Sonntag in Heidenheim eine historische Figur des deutschen Fußballs. Sie präsentierten ein großes Plakat mit der Botschaft: Mitglied, Meister, Legende - alles Gute, Rolf Gehrcke. Der Anlass war sein 94. Geburtstag, den der ehemalige Spieler am selben Tag beging. Gehrcke gilt als eine lebende Legende und verbindet die moderne Ära des Vereins mit seiner glanzvollen Vergangenheit.

Letzter Meister von 1954 feiert 94. Geburtstag

Rolf Gehrcke ist der letzte noch lebende Meisterspieler des legendären Aufgebots von Hannover 96 aus dem Jahr 1954. Seine Karriere ist eng mit dem höchsten Erfolg der Niedersachsen verknüpft, als die Mannschaft sensationell den Titel gewann. Das entscheidende Finale in Hamburg endete mit einem klaren 5:1-Sieg gegen den 1. FC Kaiserslautern. In diesem Spiel trafen die Niedersachsen auf die Mannschaft, die mit Fritz Walter antrat. Die Dominanz der Niedersachsen war so groß, dass fünf Spieler des 1. FC Kaiserslautern anschließend Teil der deutschen Nationalmannschaft wurden, die wenige Monate später in der Schweiz Weltmeister wurde. Rolf Gehrcke selbst war zu diesem Zeitpunkt nicht Teil dieser Weltmeister-Elf.

Also read Ausgerechnet zum Geburtstag: Walter muss um Job bangen

Engagement seit 1946 für Hannover 96

Gehrcke ist in Hannover als Idol verehrt und steht für Loyalität. Seit 1946 ist er Mitglied bei Hannover 96 und dem Verein stets eng verbunden geblieben. Nach seinem Ende als aktiver Spieler wandelte er seine Rolle im Verein. Er engagierte sich intensiv im Verwaltungs- und Ehrenrat des Klubs. Als Architekt steuerte er sogar konkrete Planungsschwerpunkte bei und entwarf das Klubheim an der Clausewitzstraße. Trotz seines hohen Alters bleibt er den Heimspielen treu. Vereinsmitglieder haben einen speziellen Fahrdienst organisiert, um den 94-Jährigen komfortabel zu den Spielen zu bringen. Der Dienst holt Gehrcke zu Hause ab und bringt ihn nach dem Spiel auch wieder zu seiner Ehefrau Ursel zurück. Das Paar ist seit mehr als 60 Jahren verheiratet.

Advertisement

Besuch vom Aufsichtsrat und aktuelle Ehrungen

An seinem 94. Geburtstag fand im Kreis der Familie und Funktionäre eine würdevolle Feier statt. Der Jubilar erhielt Besuch vom Aufsichtsrat des Vereins sowie vom Ex-Profi Bastian Hellberg. Hellberg ist 63 Jahre alt und vertritt eine der modernen Spielergenerationen des Vereins. Auch Sebastian Kurbach, ein Mitarbeiter von Hannover 96, war vor Ort, um den Ehrentag zu markieren. Die anwesenden Gäste schenkten Gehrcke ein besonderes Andenken: das aktuelle Sondertrikot zum 80-jährigen Bestehen der Landeshauptstadt Hannover. Dies symbolisiert die tiefe Verwurzelung des Spielers in der Stadt. Bereits anlässlich seines 90. Geburtstags hatte Gehrcke in einem Gespräch mit BILD seine Lebensbilanz gezogen. Er betonte damals, ein schönes Leben geführt zu haben. Allerdings bedauerte er, dass kaum noch einer von seinen früheren Freunden aus der Meisterschaftszeit am Leben ist. Er führte aus: Ich habe ein schönes Leben. Dass ich inzwischen der letzte Meister bin, der noch lebt, ist schade.

Fans in Heidenheim honorieren Frank Schmidt

Parallel zur Ehrung von Gehrcke stand im Stadion von Heidenheim eine andere emotionale Nachricht im Raum. Die 1500 mitgereisten Fans von Hannover 96 nutzten die Situation, um auch für ihre aktuelle Trainerfigur zu werben. Das erwähnte Plakat bezog sich nicht nur auf Rolf Gehrcke, sondern trug auch die Botschaft: Einer für alle! Alle für Frank! Damit unterstützten die Anhänger den Kulttrainer Frank Schmidt. Schmidt ist 52 Jahre alt und hat in den letzten Jahren große Popularität im Norden und Süden Deutschlands genossen. Unter der Woche hatte Schmidt öffentlich verkündet, dass für ihn am Saisonende nach 20 Jahren in Heidenheim Schluss ist. Diese Ankündigung löste im Umfeld des Vereins und bei den Fans starke Emotionen aus, da Schmidt als Schlüsselfigur für den sportlichen Aufstieg des Aufsteigers gilt.