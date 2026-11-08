Hannover 96 entlässt Sportdirektor Ralf Becker

Hannover 96 trennt sich per sofort von Sportdirektor Ralf Becker. Nach nur wenigen Monaten im Amt folgt der Rücktritt auf die Entlassung von Geschäftsführer Jonas Boldt.

Die Sportabteilung von Hannover 96 erfährt eine weitere fundamentale Neustrukturierung, nachdem Sportdirektor Ralf Becker am Mittwoch per sofort entlassen wurde. Die Entscheidung über die Trennung von dem 56-Jährigen traf Geschäftsführer Henning Bindzus und wurde in den folgenden Stunden offiziell kommuniziert. Damit endet eine Amtszeit, die von erheblicher Instabilität geprägt war, und es obliegt der Vereinsführung, schnellstmöglich eine neue sportliche Führungsfigur zu etablieren.

Kurioses Ende in Heidenheim

Beckers letzter Auftritt als Sportdirektor fand auf der Auswärtstribüne in Heidenheim statt, wo Hannover 96 ein Spiel bestritt. Der 56-Jährige saß auf der Bank, um den Trainerstab zu unterstützen, doch nach dem Spiel kehrte er nicht mehr zur Geschäftsstelle in Hannover zurück. Diese Anwesenheit war auf eine direkte Anfrage des neuen Cheftrainers Sandro Wagner zurückzuführen. Wagner wollte verhindern, dass das Trainer-Team ohne jegliche sportliche Leitung auf die Schwäbische Alb reist. Dennoch markiert dieser Aufenthalt das definitive Ende seiner Funktion im Verein.

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Rascher Wechsel der Führungsetage

Die aktuelle Krise ist die direkte Folge einer extrem schnell voranschreitenden Personalpolitik der Vereinsführung. Bereits im September hatte Geschäftsführer Christian Titz Trainer Sandro Wagner abgesetzt und als Nachfolger den aktuellen Cheftrainer installiert. Nur fünf Monate später folgte die Trennung von Sport-Geschäftsführer Jonas Boldt. In dieser kurzen Spanne musste Ralf Becker gleich drei verschiedene Geschäftsführer hinter sich herwinken. Zuerst unterstand er Marcus Mann, der den Verein im Juni 2025 verließ, gefolgt von Jörg Schmadtke, der bereits nach drei Monaten ging, und schließlich Jonas Boldt.

Konflikte um Zuständigkeiten

Jonas Boldt warf Ralf Becker den verpatzten Transfersommer vor, obwohl Boldt als oberster Sportboss letztlich selbst scheiterte. Die Zusammenarbeit war durch klare Zuständigkeitskonflikte gekennzeichnet. Jörg Schmadtke hatte Becker zuvor ignoriert und keine Verwendung für ihn gesehen. Im Gegensatz dazu zog Becker in der Arena ein eigenes Büro vor, um nah am Trainerstab und der Mannschaft zu sein. Er verzichtete freiwillig auf das Büro in der Geschäftsstelle, als Marcus Mann das Amt übernahm. Diese räumliche Nähe sollte die Arbeit erleichtern, half jedoch nicht, die sich zuspitzende Lage zu entschärfen.

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Lernende aus der Vergangenheit

Die sofortige Freistellung von Ralf Becker verhindert ein Schicksal, das seinen Vorgängern widerfuhr. Gerhard Zuber wurde im Jahr 2019 nach der Verpflichtung von Jan Schlaudraff in ein isoliertes "Abschiebe-Büro" verbannt und mit sinnlosen Scouting-Aufträgen betraut. Durch die aktuelle Trennung bleibt Becker diese öffentliche Demütigung erspart, da er seinen Vertrag ohnehin zum Saisonende hätte auslaufen lassen können. Die sofortige Entlassung soll den Übergang so reibungslos wie möglich gestalten und interne Machtkämpfe beenden.

Zukünftige Struktur im Verein

Hauptgesellschafter Martin Kind hat klar signalisiert, dass er eine neue Führungspersönlichkeit mit Qualität und Charakter erwartet. Mit Ralf Becker gab es in den vergangenen Tagen keinen direkten Kontakt; die Entscheidung wurde über Henning Bindzus getroffen. Zunächst bleibt der Kaderplaner Paul Wagner im Amt, dessen Zukunft jedoch vom neuen Sportchef bestimmt werden soll. Auch René Flägel darf als bisheriger Chief of Staff vorerst weitermachen, bis eine neue stabile Struktur an der Spitze etabliert ist. Die Suche nach einem starken Sportdirektor hat damit offiziell begonnen.