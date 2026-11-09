Hannover 96 entlässt Sportdirektor Ralf Becker und bleibt ohne Führung

Hannover 96 hat Sportdirektor Ralf Becker mit sofortiger Wirkung entlassen. Der Klub steht nun vollständig ohne sportliche Leitung da und sucht bis zum November einen Nachfolger.

Hannover 96 befindet sich erneut in einer Phase schwerer sportlicher Umstrukturierung. Am Montag, den 4. November 2024, gab der Zweitligist offiziell bekannt, dass Sportdirektor Ralf Becker mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden wurde. Dies folgt auf die schon vor zehn Tagen erfolgte Entlassung von Jonas Boldt. Der Verein steht damit nun faktisch komplett ohne sportliche Spitze da.

Entlassung von Ralf Becker als Sportdirektor

Die Entscheidung wurde laut Vereinsmitteilung am Mittwoch durch Geschäftsführer Henning Bindzus an Ralf Becker kommuniziert. Becker, dessen Vertrag bis 2027 lief, verließ das Stadion in Heidenheim am selben Tag um 15.28 Uhr. Er reiste daraufhin in seine Heimatstadt Ditzingen bei Stuttgart. Seine letzte Tätigkeit als Sportdirektor war das Spiel beim 2:2 gegen den SSV Jahn Regensburg, das als 2:2 endete.

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Becker saß beim Spiel in Heidenheim zum letzten Mal auf der Trainerbank, obwohl die eigentliche Verantwortung bei Trainer Niko Wagner lag. Nach dem Abpfiff verabschiedete sich Becker in der Kabine von Wagner. Die Spieler im Stadion wussten zu diesem Zeitpunkt noch nichts von der Trennung. Die offizielle Bekanntgabe erfolgte erst am Montagmittag um 10.22 Uhr.

Strukturwandel und Rolle von Martin Kind

96-Patron Martin Kind hat die Kontrolle über die sportliche Linie zurückgezogen. Der 82-jährige Hauptgesellschafter sucht aktiv nach einem neuen starken Mann. Dieser soll im Laufe des Novembers offiziell präsentiert werden. Bis dahin mischt Kind wieder im täglichen Geschäft mit und hält engen Kontakt zum Trainer Niko Wagner.

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Vor dem Spiel gegen Heidenheim traf sich Kind bereits mit Wagner zu einem Transfergipfel. Der Verein betont, dass die Verantwortlichkeiten im sportlichen Bereich entlang eines klar definierten, kriterienbasierten Prozesses neu aufgestellt werden. Das Ziel ist eine nachhaltige und zukunftsorientierte Organisation des Profikader-Managements.

Hintergründe der Konflikte mit Vorgängern

Die Zeit von Ralf Becker war von schnellen Wechseln an der Spitzendesk gekennzeichnet. Er wurde am 1. Juni 2025 von Marcus Mann nach Hannover geholt. Nach dem Wechsel von Marcus Mann nach Salzburg wurden ihm zunächst Jörg Schmadtke und später Jonas Boldt als Vorgesetzte zur Seite gestellt. Jörg Schmadtke hatte nach drei Monaten das Team verlassen, Jonas Boldt war nach fünf Monaten entlassen worden.

Bevor Boldt selbst fiel, machte er Ralf Becker für den gescheiterten Transfersommer verantwortlich. Becker selbst kommentierte die Situation im Verein. Er betonte, dass der Klub sich für eine Neuausrichtung entschieden habe. Diese Entscheidung sei konsequent, besonders mit Blick auf die vergangene Saison.

Ausblick auf die Zukunft der sportlichen Leitung

In seiner offiziellen Entlassungstherapie bedankte sich Henning Bindzus ausdrücklich für den Einsatz von Ralf Becker. Er hob hervor, dass die anderthalb Jahre bei Hannover 96 von unterschiedlichen und teils herausfordernden Situationen geprägt waren. Becker habe sich dabei jederzeit konstruktiv eingebracht. Der Verein wünscht ihm für den weiteren beruflichen Weg alles Gute.

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Ralf Becker blieb in seiner Aussage ruhig und dankbar. Er erwähnte positive Momente seiner Zeit in Hannover. Der Klub führt aus, dass die notwendigen Schritte für die künftige Besetzung bereits vollzogen werden. Es bleibt abzuwarten, wann der neue Sportdirektor die Geschicke von Hannover 96 lenken wird. BILD hatte die Trennung von Becker bereits am Sonntagabend enthüllt.