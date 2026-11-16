Hannover 96: Gabor Ruhr ist neuer Sportdirektor bei den Hannoveranern

Hannover 96 verpflichtet Gabor Ruhr als neuen Sportdirektor. Der 38-Jährige ersetzt Jonas Boldt und Ralf Becker und übernimmt ab Ende November die sportliche Leitung.

Der 1. FC Hannover 96 hat mit der Verpflichtung von Gabor Ruhr einen neuen Sportdirektor vorgestellt. Der 38-jährige Experte tritt zum 21. November seine Nachfolge für den geschäftsführenden Direktor Jonas Boldt und den sportlichen Leiter Ralf Becker an. Die offizielle Bekanntgabe erfolgte am Montagmittag durch den Verein, während Gabor Ruhr zuletzt als Chefscout bei Norwich City tätig war.

Ruhr übertrifft Wunschprofil von Aufsichtsrat

Gabor Ruhr erfüllt laut Aufsichtsratsvorsitzendem Martin Kind das definierte Wunschprofil des Vereins vollständig. Kind hob die hohe Wissensqualität, die weitreichende Expertise und die klare Strukturierung der Gedanken des neuen Sportchefs hervor. In zahlreichen Gesprächen überzeugte Ruhr durch sein breites Netzwerk und seine Vorbereitung auf die anspruchsvolle Aufgabe bei Hannover 96.

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Die Verhandlungen führte der Geschäftsführer Henning Bindzus, die bereits am Wochenende abgeschlossen wurden. Für Gabor Ruhr fällt bei diesem Wechsel keine Ablösesumme an, da er erst seit dem 1. Juli als Chefscout bei Norwich City unter Vertrag stand. Er wird die Verantwortung für die Lizenzmannschaft, die Kaderplanung, das Scouting sowie die 96-Akademie übernehmen.

Komplizierte Suche mit 70 Bewerbungen

Die Suche nach einem Nachfolger gestaltete sich für die Hannoveraner sehr schwierig und langwierig. Insgesamt landeten rund 70 Bewerbungen bei 96, darunter auch die von Ex-Nationalspieler Marko Marin. Der Schweizer Wunschkandidat von Aufsichtsratsboss Martin Kind, Daniel Stucki vom FC Basel, sagte den Verhandlungen jedoch ab. Eine weitere Option mit Eduard Graf von Besiktas scheiterte an der geforderten Höhe der Ablösesumme. Mit Tim Lederer von Southampton kamen keine konkreten Gespräche zustande.

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Gabor Ruhr kommt aus dem englischen Zweitligisten Norwich City, wo er die Position des Chefscouts bekleidete. Bevor er nach England wechselte, war er für das Scouting und die Kaderplanung beim 1. FC Köln zuständig. Zuvor hatte er leitende Funktionen im Analysebereich bei Hertha BSC und Eintracht Frankfurt inne. Seine fachliche Grundlage bildet ein Master of Science im Bereich Exercise Science & Coaching von der Deutschen Sporthochschule Köln, den er 2018 abschloss.

Zusammenarbeit mit Trainer Sandro Wagner

Der Trainer Sandro Wagner war intensiv in die Suche nach dem neuen Sportdirektor eingebunden. Die vorherige Zusammenarbeit zwischen Sportchef und Trainer hatte nicht funktioniert, was zum Ende von Jonas Boldt und Christian Titz führte. Martin Kind versprach sich von der neuen Konstellation eine stabilere Entwicklung. Gabor Ruhr soll in enger Vernetzung mit Sandro Wagner die erfolgreiche Entwicklung der Lizenzmannschaft gestalten und Verantwortung im gesamten sportlichen Bereich tragen.

Gabor Ruhr ist gebürtiger Lübecker und verfügt neben seinem akademischen Abschluss über die UEFA-A-Trainerlizenz. Zudem absolvierte er erfolgreich das UEFA Elite Scout Programme. Er hat seine Erfahrungen aus Scouting, Spielanalyse und Kaderplanung bereits als Gastdozent an der Deutschen Sporthochschule Köln weitergegeben. Seine Arbeit wird er offiziell nach dem Heimspiel gegen SpVgg Greuther Fürth am 21. November aufnehmen, da eine Rückkehr-Klausel in seinem Vertrag bei Norwich City bestand.