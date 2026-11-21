Hannover 96 besiegt SpVgg Greuther Fürth mit 2:1. Waniss Taibi erzielt das Siegtor. Benjamin Källman verletzt sich früh. Punktegewicht für Platz 8.

Hannover 96 feiert einen knappen und emotionalen 2:1-Sieg gegen SpVgg Greuther Fürth. Das Spiel endete mit Riesenjubel, obwohl die Niedersachsen über weite Strecken eine schwache Leistung zeigten. Waniss Taibi sicherte mit einem Treffer in der Nachspielzeit den dreieinhalb Punkte wertenden Auswärtserfolg. Für alle Beteiligten war die Partie ein extremes Wechselbad der Gefühle.

Schwache Halbzeit und Rückstand nach Ecke

Die Fans hatten sich nach vier Punkten aus den letzten beiden Spielen gefreut, erlebten jedoch erste 45 Minuten Horrorfußball. Die Mannschaft von Trainer Sandro Wagner spielte schlechter als noch im Hinspiel gegen Dresden. Zum siebten Mal in sieben Spielen unter der Leitung von Wagner geriet das Team in Rückstand. Das war das vierte Gegentor in Folge nach einer Standardsituation. Gian-Luca Itter spielte Aaron Keller bei einer Ecke kurz an. Krisztian Keresztes legte die Hereingabe per Kopf für Ole Pohlmann auf. Pohlmann drückte den Ball in der 34. Minute unbedrängt über die Linie. Trainer Wagner reagierte nach dem 0:1 enttäuscht auf das unterirdische Verteidigungsverhalten.

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Wechsel und Ausgleich durch Thordarson

Die Pause bedeutete keine sofortige Besserung. Vor der Halbzeitpause musste Schiedsrichter Marc Philip Eckermann eine Rudelbildung auflösen und zeigte Gelb für Jean Hugonet und Dennis Srbeny. Die Zuschauer zogen mit dem Ruf: Wir fahren weit, wir verlieren jedes Spiel. Doch nach dem Pfiff begann die Wende. Mit Lars Gindorf und Waniss Taibi, die zur Pause eingewechselt wurden, ging es wieder vorwärts. Ein weiterer wichtiger Faktor war die Verletzung von Benjamin Källman. Der Starstürmer ging nach nur vier Minuten ohne Fremdeinwirkung zu Boden. Er fasste sich an den hinteren rechten Oberschenkel und musste nach kurzer Behandlung die Kabine aufsuchen. Für ihn kam Stefan Thordarson vom Tribünenplatz. Der Kapitän netzte eine feine Vorlage von Marcel Hartel zum 1:1-Ausgleich in der 54. Minute ein. Es war sein dritter Saisontreffer.

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Siegtor durch Taibi und Tabellenrutsch

Hannover 96 spielte nach dem Ausgleich deutlich besser. Waniss Taibi nagelte das Spiel in der Nachspielzeit aus 17 Metern zum 2:1 ins Netz. Mit diesem Sieg holte die Wagner-Truppe den zweiten Erfolg unter dem neuen Trainer. Das Team sammelte sieben Punkte aus den letzten drei Spielen und rückte vorübergehend auf Platz 8 der Tabelle vor. Die 33.100 Zuschauer im Stadion sahen Abstiegskampf pur, bevor die Freude über den Sieg einkehrte. Ein digitaler Patzer des Klubs sorgte noch für Verwirrung, als fälschlich ein Tor zur 90. Minute gemeldet wurde. Der neue Sportchef Gabor Ruhr war nicht im Stadion anwesend. Er verfolgte das Spiel im Fernsehen. Gabor Ruhr beginnt offiziell am Montag im Amt. Benjamin Källman droht durch seine Oberschenkelverletzung eine längere Pause.