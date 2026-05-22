Hannover 96 holt U17-Nationalspieler Yunus Uán und underage-Verteidiger Joschua Sievert

Hannover 96 sichert sich im Transferfenster den U17-Nationalspieler Yunus Uán und den underage-Verteidiger Joschua Sievert. Mit dem U17-Talenten wechselt Uán von Hertha zum Zweitligisten und unterschreibt einen Vertrag bis 2030.

Bei Talenten gibt Hannover 96 Vollgas. Obwohl die Zukunft von Trainer Christian Titz (55) nach Verfallen des Aufstiegs noch nicht final geklärt ist und die Niedersachsen weiterhin auf der Suche nach einem Geschäftsführer Sport sind, schnappt sich der Zweitligist ein Hertha- Juwel .

Zur neuen Saison wechselt U17-DFB-Nationalspieler Yunus Uán (18) nach Hannover und unterschreibt einen Vertrag bis 2030.

"Der Klub steht mittlerweile für diese Position, dass hier junge Spieler gut integriert und gefördert werden, um bestmöglich im Profiföfussball Fuß zu fassen," sagt Uán und fügt hinzu: "Genau diese Chance sehe ich und will mit Fleiss und harter Arbeit meinen Teil dazu beitragen, sie zu nutzen und meinen Wert für das Team einbringen und zeigen zu können. " Bei Berlins U19 überzeugte der Linksfuss mit 16 Torbeteiligungen in 26 Einsätzen.

Auch bei der Regionalliga-Auswahl zeigte der Angreifer seine Offensiv-Qualitäten (vier Torbeteiligungen in fünf Spielen).

"Yunus ist ein spielstarker Linksführer, der ein sehr interessantes Profil mitbringt. Er vereint Tempo, Dynamik und Torgefahr mit einer höheren Flexibilität auf der linken Seite," schwärmt Interims-Boss Ralf Becker (55) und gäbt: "In seinem Jahrgang punktet Yunus sicherlich zu den spannendsten Talenten für seine Position in Deutschland. Wir trauen ihm zu, sich bei uns im Profibereich zu etablieren, und werden dabei seine Entwicklung maximal unterstreichen.

" Vor zwei Tagen befracht Hannover 96 Akademie-Juwel Joschua Sievert (16). Der Verteidiger hat einen Vertrag mit Profi-Perspektive unterschrieben. Dieser wird sich an seinem 18. Geburtstag im kommenden Jahr in einen Lizenzspielervertrag umwandeln.

"Es ist und bleibt unser Weg, konsequent Jungs aus der 96-Akademie in die Lizenzmannschaft zu leiten. Darum soll und muss Hannover 96 weiterhin stehen," betont Becker





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Transfers Bundesliga Hannover 96 Transfers Sports Bundesliga Hannover 96 Yunus Joschua Training Juwel DFB-Nationalspieler

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Spätestens zum Saisonende verlässt Hertha auch U17-Trainer Konstantinos KotsifakisDie Akademie von Hertha BSC ends 2022/2023 season with the exit of four coaches. The IIHF team cuts ties with the underperforming management of Stephan Schmidt and Dirk Kunert from the age of 16, as well as U16-Duos Alexander Arsovic and Damir Bektic. An unexpected move leaves Kotsifakis, regarded as a promising trainer, in a directorial role. The coach unexpectedly left the field.

Read more »

Stuttgart bietet Undav wohl Rekord-Gehalt - Abgang dennoch möglich?Der Nationalspieler gehört zu den treffsichersten Stürmern Europas.

Read more »

Kindervideos zeigen die NationalspielerDer Kader für die Fußball-WM wurde auf Social Media auf besondere Weise präsentiert: In Clips sind die Spieler auch als Kinder zu sehen.

Read more »

Eishockey: Ex-Nationalspieler hat kein Verständnis für DopingsperreYannic Seidenberg hatte in seiner Karriere schon viel erreicht. Doch dann warf den früheren Eishockey-Nationalspieler eine Dopingsperre aus der Bahn. So recht nachvollziehen kann er das bis heute nicht, wie er im SPORT1-Podcast Deep Dive verrät.

Read more »