Hannover 96: Martin Kind sucht dringend Nachfolger für Jonas Boldt

Hannover 96 und Martin Kind suchen fieberhaft einen neuen Sportchef nach Jonas Boldt. Mit klarem Profil und hohen Ansprüchen soll bis November Nachfolge sichergestellt werden.

Die Suche nach dem neuen Sportdirektionschef bei Hannover 96 hat auf höchster Ebene begonnen. Der Verein hatte seinen bisherigen Geschäftsführer Sport Jonas Boldt nach nur fünfmonatiger Amtszeit entlassen. Die Entscheidung fiel kurz vor dem Spiel gegen Dresden, das mit 2:1 gewonnen wurde. Martin Kind, der 82-jährige Hauptgeldgeber und Mitgesellschafter, übernimmt die Verantwortung für die Nachfolge selbst. Er wird persönlich den neuen Boss bestimmen, der die Arbeit von Trainer Sandro Wagner unterstützen soll.

Klare Frist bis November für den neuen Boss

Martin Kind hat ein klares Zeitfenster für die Besetzung der Position vorgegeben. Der neue Chef der sportlichen Leitung soll im Laufe des Novembers an Bord sein. Diese Deadline ist entscheidend, um die Weichen für die kommenden Transferperioden zu stellen. Hannover 96 braucht dringend Klarheit, um die Wintertransfers vorzubereiten und bereits jetzt strategisch für den Sommer 2024 zu planen. Ein früher Einstieg des neuen Managers ist erforderlich, um die laufenden Prozesse effizient zu steuern.

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Reiner Sportdirektor statt CEO mit Breitenprofil

Das Profil des neuen Managers ist von Martin Kind scharf umrissen. Im Gegensatz zu Jonas Boldt, der ursprünglich als CEO agierte und Unterstützung im Sportbereich benötigte, wird der Nachfolger eine reine Sportdirektor-Funktion innehaben. Der Fokus liegt ausschließlich auf den Kernbereichen des Fußballs. Dazu zählen die Verantwortung für die Mannschaft, das Scouting, die Transfers und die Akademie. Martin Kind betont in Interviews mit BILD, dass er spezifisch nach Qualität und Persönlichkeit sucht. Der Kandidat muss über nachweisbares Wissen und Erfahrung verfügen, um die sportliche Zukunft des Vereins zu sichern.

Martin Kind lässt offen, ob das Alter eine Rolle spielt. Auf die Frage, ob der Nachfolger jung sein muss, antwortete der 82-Jährige, dass eine feste Altersbegrenzung diskriminierend wäre. Es gibt keine strikte Altersgrenze für die Position. Stattdessen stehen Kompetenz und Eignung im Vordergrund. Die letzten beiden Manager, Jörg Schmadtke und Jonas Boldt, waren nur kurz im Amt. Schmadtke scheiterte nach drei Monaten, Boldt musste nach fünf Monaten gehen. Als letzte erfolgreiche Figur in Hannover gilt Marcus Mann, der 2025 zu RB Salzburg wechselte.

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50 Bewerbungen und heiße Kandidaten im Rennen

Die Liste der Bewerber ist umfangreich und international. Auf dem Schreibtisch von Martin Kind liegen drei Postmappen mit insgesamt 50 bis 60 Bewerbungen. Darunter befinden sich interessante Namen aus dem In- und Ausland. Kind plant, aus dieser Vielzahl eine Shortlist von drei bis vier Kandidaten zu erstellen. Eine intensive Auseinandersetzung mit allen 60 Bewerbern ist organisatorisch nicht vertretbar. Sebastian Schuppan, der sportliche Leiter von RB Leipzig, gilt als heißer Kandidat. Obwohl Kind regelmäßig mit Red-Bull-Chef Oliver Mintzlaff austauscht, wurde bisher noch nicht explizit über Schuppan gesprochen. Sein Vertrag in Leipzig läuft aus, was seine Verfügbarkeit erleichtern könnte.

Auch Markus Thiele vom 1. FC Saarbrücken gehört zum erweiterten Bewerberkreis. Thiele ist 44 Jahre alt und arbeitet in der Region, wo zuvor auch Marcus Mann erfolgreich war. Darüber hinaus signalisiert Martin Kind Offenheit für internationale Lösungen. Der Verein erhält viele Hinweise und Bewerbungen aus dem europäischen Ausland. Eine Kandidatur aus dem Ausland wird nicht ausgeschlossen. Die Suche ist also weder rein national geprägt noch auf den deutschsprachigen Raum beschränkt.

Lerne aus Fehlern der letzten Jahre

Die aktuelle Situation bei Hannover 96 ist geprägt von der Notwendigkeit, Fehler der Vergangenheit zu vermeiden. Gregor Baum hatte die letzten Bosse ausgewählt, dabei kam es zweimal zu Fehlschlägen. Jörg Schmadtke scheiterte bereits nach drei Monaten und beendete seine Tätigkeit frühzeitig. Jonas Boldt schaffte es nicht länger als fünf Monate. Martin Kind zieht daraus Lehren und stellt die Weichen neu. Der neue Sportdirektor soll sich nur auf seinen Bereich konzentrieren, ohne administrative Überlagerungen wie beim CEO-Modell.

Der Transfersommer stand bei Hannover 96 unter keinem guten Stern. Viele Maßnahmen liefen daneben, was den Druck auf die sportliche Leitung erhöht. Martin Kind erwartet vom neuen Manager, dass er sofort anpackt. Die Vorbereitung auf die Winterpause und die Sommerperiode ist eine komplexe Aufgabe. Sie erfordert Erfahrung im Umgang mit Spielern, Agenten und Vereinsstrukturen. Der Verein will sich schnell stabilisieren und die Fehlzeiten der letzten Monate kompensieren.

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Martin Kind verlässt sich auf sein Netzwerk und seine Einschätzung. Er persönlich bestimmt den Finalisten. Oliver Mintzlaff von RB Leipzig ist ein wichtiger Ansprechpartner, bleibt aber neutral in der aktuellen Entscheidung. Die Shortlist wird die nächsten Tage enger. Die Öffentlichkeit wartet gespannt auf den Namen des neuen Chefs. Hannover 96 braucht einen starken Rücken für Sandro Wagner und das Team. Nur mit einem kompetenten Sportdirektor kann der Verein die angestrebten Ziele erreichen. Die Entscheidung fällt in den kommenden Wochen.