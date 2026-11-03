Hannover 96: Martin Kind wirft Sport-Chef Boldt vor

Martin Kind entlässt Oliver Boldt. Hannover 96 kämpft mit Sandro Wagner um den Klassenerhalt. Konflikte um Strukturen und Transferentscheidungen.

Hannover 96 hat in der 2. Bundesliga den ersten Saisonsieg gefeiert. Am Freitag gewann das Team von Trainer Sandro Wagner das fünfte Pflichtspiel gegen Dynamo Dresden mit 2:1. Für Klub-Patron Martin Kind ist dieser Erfolg ein wichtiger Baustein, um die drohende Abstiegsfalle zu umschiffen. Doch hinter den Kulissen herrscht tiefe Uneinigkeit über die Führung des Vereins.

Konflikt zwischen Vorstand und Aufsichtsrat

Oliver Boldt wurde als Geschäftsführer Sport bereits nach fünf Monaten entlassen. Martin Kind begründete diese Entscheidung mit gravierenden Missverständnissen in der Zusammenarbeit. Boldt habe sich mental als CEO des gesamten Klubs verstanden und wollte professionelle Strukturen aufbauen. Die Aufsichtsratsmitglieder sahen diese Leistungen jedoch als nicht erfüllte Erwartungen an.

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Der Grund für das Votum im Aufsichtsrat lag in den Transferentscheidungen von Boldt. Kind ist der Ansicht, dass die Mannschaft durch diese Maßnahmen schwächer geworden ist. Christian Titz und Boldt hatten vergangenen Sommer übertriebene Spielerwünsche, die wirtschaftlich nicht umsetzbar waren. Ein weiterer Faktor war die Entlassung von Titz im September. Diese erfolgte in Absprache mit dem Aufsichtsrat, obwohl der ehemalige Trainer bei den Fans sehr beliebt war.

Urlaubsreise als Auslöser der Entlassung

Die endgültige Zuspitzung des Konflikts ereignete sich vor dem Derby gegen Eintracht Braunschweig. Oliver Boldt nutzte eine mehrtägige offizielle Freistellung für eine Kreuzfahrt im Mittelmeer. Bei einem Hyrox-Event, das vom Ex-Hockeyspieler Moritz Fürste mitgegründet wurde, pflegte Boldt Kontakte zur Fußball-Branche. Martin Kind sah dies als schwerwiegenden Fehler an. Ein Geschäftsführer solle Vorbild sein und arbeiten, nicht mehr Freizeit haben.

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Das Verhältnis zwischen Kind und Boldt ist durch diese Vorfälle stark beschädigt. Eine Aussprache zwischen den beiden Männern fand in letzter Zeit nicht mehr statt. Kind betont, dass Ehrlichkeit und Vertrauen die Basis jeder Zusammenarbeit sein müssen. Diese Grundlagen seien durch das Verhalten des bisherigen Sportchefs nicht gegeben gewesen. Die Kosten für die Trennungen von Boldt und Titz werden vom Verein als deutlich höher eingestuft.

Zukunft: Klassenerhalt und Personalentscheidungen

Obwohl Titz offiziell bis zum 30. Juni 2027 und Boldt bis zum 31. Mai 2029 im Vertrag verankert sind, erhalten beide vorerst weiter ihr Gehalt. Martin Kind kündigt an, mit allen Mitteln gegen einen Abstieg in die 3. Liga vorzugehen. Ein solcher wäre finanziell ein Drama und würde mehr kosten als Investitionen in die aktuelle Saison.

Im Winter soll der Kader verstärkt werden. Dazu wird ein neuer Sportdirektor verpflichtet, der dem Profil von Marcus Mann ähneln soll. Dieser verließ den Verein vergangenen Winter Richtung RB Salzburg. Kind will mit konsequenten Eingriffen die stabile Struktur des Klubs bewahren und die Rückkehr in die Bundesliga vorbereiten. Der Sieg gegen Dresden soll dabei der Befreiungsschlag sein.