Hannover 96 leidet unter massiven Ausfällen in der Offensive. Trainer Sandro Wagner muss auf viele Akteure verzichten. Die Lage vor dem Spiel gegen Osnabrück ist kritisch. Viele Spieler sind verletzt oder fehlen.

Die sportliche Zukunft der Hannoveraner ist bereits vorzeitig beendet. Gegen den SC Fürth erlitt der 28-jährige Stürmer Benjamin Källman eine schwere strukturelle Muskelverletzung. Damit ist die Spielzeit 2026 für den finnischen Nationalspieler gelaufen. Die Regionalsünder haben dadurch keinen echten Mittelstürmer mehr im Kader.

Ausfälle in der Offensive nehmen zu

Benedikt Pichler (29 Jahre, Wade) und Taycan Etcibasi (19 Jahre, Knie) fallen ebenfalls weiterhin aus. Trainer Sandro Wagner (38 Jahre) muss bis Weihnachten zaubern, wie er selbst sagt. Am Donnerstag folgte die nächste schlechte Nachricht für die Niedersachsen. Offensiv-Profi Emir Sahiti (27 Jahre) muss erneut passen, da er in Osnabrück nicht dabei ist.

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Wagner gab zu, dass bei Sahiti bereits die Hoffnung auf ein Comeback bestand. Aufgrund der aktuellen Verletzungslage wird es knapp bis Weihnachten, dass man den Spieler wieder sehen kann. Vor allem die Offensive leidet derzeit unter den zahlreichen Ausfällen. Am Samstag droht beim VfL Osnabrück auch noch der Ausfall der beiden Torschützen gegen Fürth.

Zitterpartie um Taibi und Thórdarson

Wagner muss um den 24-jährigen Waniss Taibi zittern. Bei ihm bestand bereits ein muskuläres Thema. Durch die medizinische Abteilung wurde er auf der letzten Rille fit für das Spiel gegen Fürth gemacht. Nach dem Siegtor ist nicht alles weg, sondern es ist immer noch etwas da. Deswegen wurde er geschont und die Belastung individuell gesteigert.

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Es muss noch geschaut werden, wie er das Training verträgt. Taibi stieg erst am Donnerstag ins Training ein. Er konnte zuvor noch keine komplette Einheit zur Vorbereitung auf Osnabrück absolvieren. Gleiches gilt für den 96-Kapitän Stefán Teitur Thórdarson (28 Jahre). Auch der Mittelfeld-Stratege wackelt.

Bei Stefán handelt es sich ebenfalls um ein muskuläres Thema. Er ist ebenfalls auf der letzten Rille gegen Fürth fertig geworden. Eigentlich war er für maximal 45 Minuten eingeplant gewesen. Mit Nachspielzeit musste er dann fast 90 Minuten spielen. Auch das war nicht optimal. Auch da muss geschaut werden, wie das Training verläuft.

Wagner verteidigt Mediziner trotz BILD-Nachfrage

Für Top-Angreifer Lars Gindorf (25 Jahre) kommt eine Startelf-Nominierung wohl noch zu früh. Die Vielzahl der verletzten Spieler ist bei Hannover mittlerweile auffällig. Was sind die Ursachen? Wagner erklärt, dass man mit diesem Thema sensibel umgehen muss.

Er ist sehr glücklich mit der medizinischen und athletischen Abteilung. Das sind Superleute, es macht zwischenmenschlich sehr viel Spaß und sie sind inhaltlich sehr, sehr gut. An denen liegt es auf gar keinen Fall. Es ist ein Problem, das sie analysiert haben. Wagner hat eine ganz klare Meinung und ist sich sicher, woran es liegt.

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Sie kriegen es in den Griff, aber man kriegt es nicht innerhalb von ein paar Wochen in den Griff. Auf die konkrete Frage nach den genauen Ursachen erklärte Wagner, dass das erst mal unter ihnen bleiben wird. Die Situation vor dem Spiel gegen Osnabrück bleibt also unklar und angespannt.