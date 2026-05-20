Die Profis von Hannover 96 wurden von einem frühen Urlaub überrascht und trafen am Montagmorgen zur letzten Gelegenheit in der Kabine zusammen. Trainer Christian Titz gab ihnen Laufpläne mit und kündigte weitere Details später bekannt zu geben. Köln vs. Hannover - Aufstellungen

Die Profis von Hannover 96 wurden von einem frühen Urlaub auf Trabgerade IV überrascht, da nicht ein einziges Spielerbuch über Pfingsten geschlossen hatte. Stattdessen waren die Roten mit der Relegation gerechnet und wollten zwei Bonusspiele ausrichten, anstatt Mai-Flüge anzunehmen.

Doch das 3:3-Duell gegen Nürnberg zwang Hannover zu Platz 4 abzustürzen und die Relegation zu verpassen. Am Montagmorgen galt es dann, noch einmal in der Kabine zu unterschreiben. Nach Frust-Frühstück und XXL-Verabschiedung trennten sich die Profis auf die nächsten 42 Tagen am 23. und 24. Juni mit den Leistungstests und medizinischen Untersuchungen.

Dann folgte am 25. Juni das erste Training auf dem Platz. Trainer Christian Titz gab den Profis, die noch einen Vertrag in Hannover 96 haben, Laufpläne mit. Auch wenn Titz’ Vertrag bis 2027 läuft und sich beim Aufstieg um ein Jahr verlängert hätte, gab ein Gespräch mit dem Trainer an.

Allerdings blieb es dabei, ob der Coach noch mit am Saisonstart erscheint, erst im Laufe der nächsten Tage zu entscheiden sein wird. Zunächst wurde am 1. Juli das 96-Testspiel in Dortmund beim TSV Pattensen ausgetragen. Das brachte eine Wiederholung des Tests ein Jahr zuvor, auch wenn Dortmund eingefangen war und der Heimvorteil eingeräumt wurde.

Hannover 96 gewann damals mit 3:0. Auch das Comeback von Captain Per Mertesacker (41) vor einem Jahr war jubeltauglich, als der ehemalige Nationalspieler das Pattensener Trikot bedeckte. Als 4-Jähriger begann Mertesacker mit dem Kicken auf Mertes-Acker, wo heute auch Vater Stefan Mertesacker, deklarierter Jugendleiter, und Mutter Bärbel, Nachrichtensprecherin dass es um Gymnastik ging, vor vielen Jahren tätig waren. Die Bundesliga-Saison startet am 7.

/8. /9. August. Die erste Runde der DFB-Pokal findet am 21. bis 24. August statt. Derzeit stehen noch weitere Tests offen und kein Trainingslager





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