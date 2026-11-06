Hannover 96: Sandro Wagner gibt Entwarnung für Husseyn vor Heidenheim

Vor dem Auswärtsspiel beim 1. FC Heidenheim am Sonntag um 13.30 Uhr gibt Trainer Sandro Wagner Entwarnung für Husseyn nach seiner Schulterverletzung.

Hannover 96 reist am Sonntag zum 1. FC Heidenheim, Anstoß ist um 13.30 Uhr, übertragen wird die Partie von Sky. Hannovers Trainer Sandro Wagner (38) kann im Auswärtsspiel offenbar auf das Eigengewächs Husseyn zurückgreifen, der sich am vergangenen Spieltag gegen Dresden verletzt hatte. Vor der Begegnung beim Bundesliga-Absteiger gibt Wagner Entwarnung und bestätigt, dass Husseyn im Kader steht.

Die Partie gegen Dresden endete mit 2:1 für die Niedersachsen. Für Wagner war es dabei der erste Sieg im fünften Versuch als Trainer von Hannover 96. Der nächste Dreier soll nun in Heidenheim folgen.

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Husseyn steht im Kader von Hannover 96

Sandro Wagner hat sich vor dem Spiel in Heidenheim klar zur Verfügung von Husseyn geäußert. Der Trainer sagte sinngemäß, dass der Spieler im Kader dabei sei und man anschließend prüfe, ob er von Beginn an auf dem Platz stehen könne. Husseyn hatte sich am rechten Schultereckgelenk verletzt, wie Hannover 96 es vor der Partie mitteilte.

Seit Wagners Amtsantritt hat das Eigengewächs eine besondere Rolle übernommen. Husseyn erzielte in dieser Zeit zwei der drei Zweitliga-Tore der Mannschaft. Damit ist er einer der wichtigsten Offensivspieler, auf die Wagner in den kommenden Wochen setzen kann.

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Wagner hob außerdem die persönliche Bedeutung des Spielers hervor. Nach seiner Aussage sei Husseyn für ihn, für den Verein und für die Stadt wichtig. Er stamme aus Hannover, und die Menschen dort hätten eine gute Verbindung zu ihm. Als Cheftrainer sei man zunächst ein Stück weit Gast des Vereins, während Husseyn diese Verbindung lebe.

Wagner lobt Frank Schmidt vom 1. FC Heidenheim

Frank Schmidt, der Trainer des 1. FC Heidenheim, steht im Mittelpunkt der Vorbereitung auf das Spiel. Sandro Wagner lobte die Leistung seines Gegenübers und sagte, die Zahlen sprächen für sich. Wenn man so etwas geschafft habe, sei das herausragend gut.

Schmidt steht seit fast 20 Jahren in Heidenheim an der Seitenlinie. Seit Dienstag ist bekannt, dass er seinen Vertrag, der am Saisonende ausläuft, nicht noch einmal verlängern wird. Das Spiel gegen Hannover 96 ist demnach der Auftakt seiner Abschiedstour. Schmidt gilt als dienstältester Trainer im deutschen Profifußball.

Wagner bezeichnete den Gegner ausdrücklich als Top-Mannschaft der Zweiten Bundesliga. Die Begegnung sei eine große Herausforderung, der sich seine Mannschaft stellen müsse und stellen wolle. Damit setzt Wagner klar auf eine konzentrierte Leistung gegen einen Verein, der nach dem Abstieg aus der Bundesliga in der zweiten Liga bestehen will.

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Reise nach Baden-Württemberg und Ausblick auf Sonntag

Die Mannschaft von Hannover 96 bricht bereits am Samstag nach Baden-Württemberg auf. Nach dem Abschlusstraining am Samstag reist der Tross mit dem ICE und anschließend mit dem Bus an. Der Zeitplan steht damit fest, bevor das Spiel am Sonntag um 13.30 Uhr angepfiffen wird.

Für Hannover 96 geht es am Sonntag um den nächsten Dreier nach dem ersten Sieg unter Sandro Wagner. Ob Husseyn von Beginn an spielen kann, entscheidet der Trainer nach der weiteren Prüfung seiner Schulter. Die Partie beim 1. FC Heidenheim wird damit zum Gradmesser dafür, ob die Erfolgsserie der Niedersachsen Fortsetzung findet.