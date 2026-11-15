Hannover 96: Sandro Wagner lässt Profis renovieren und streichen

Trainer Sandro Wagner von Hannover 96 ließ seine Spieler am Mittwoch die Vereinsarena renovieren. Gruppen streichen Wände, kaufen Möbel ein und schaffen Gemeinschaft.

Die Profis von Hannover 96 schoben am vergangenen Mittwoch anstelle des üblichen Trainingsprogramms Einkaufskörbe und griffen zum Pinsel. Trainer Sandro Wagner initiierte diese ungewöhnliche Maßnahme, um die eigenen Räumlichkeiten der Arena zu renovieren und zu verschönern. Die Aktion zielte darauf ab, die Infrastruktur des Vereins positiv zu verändern und gleichzeitig den Zusammenhalt im Team zu stärken.

Struktur der Renovierungsgruppe

Wagner teilte die Spieler nach dem Training in vier spezifische Gruppen ein, um die Arbeiten effizient zu organisieren. Die fünf jüngsten Spieler der Mannschaft übernahmen die Verantwortung für das Aufräumen der Umkleidekabine. Für die restlichen Mannschaften wurde die Aufgabenteilung durch ein Losverfahren bestimmt, um Fairness zu gewährleisten und die Arbeitslast gleichmäßig zu verteilen.

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Eine dieser drei Gruppen war dafür zuständig, den Videoraum, die Küchenbereiche sowie den Aufenthaltsraum neu zu streichen. Diese Arbeiten erforderten handwerkliches Geschick und sorgten für sichtbare Veränderungen in den zentralen Bereichen des Trainingszentrums. Die Farbpalette wurde dabei bewusst auf neutrale und moderne Töne festgelegt.

Ein weiteres Quintett bestand aus den Spielern Kolja Oudenne, Maurice Neubauer, Bastian Allgeier, Pascal Loretz und Hayate Matsuda. Diese Gruppe erhielt eine detaillierte Einkaufsliste und beauftragte den Besuch eines großen Möbelhauses sowie eines Sportgeschäfts. Ihr Auftrag bestand darin, die neuen Anschaffungen zu tätigen und zur Verschönerung der Räumlichkeiten beizutragen.

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Kosten und Finanzierung der Aktion

Die Spieler kehrten mit verschiedenen neuen Einrichtungsgegenständen zurück. Dazu zählten unter anderem ein kleines Sofa, verschiedene Teppiche, Zimmerpflanzen sowie kleine Tischchen. Zusätzlich wurde eine kleine Tischtennisplatte angeschafft, die für mehr Bewegungsfreude in der Freizeit sorgen soll. Die gesamte Einkaufstour belief sich auf Kosten im unteren vierstelligen Bereich.

Finanziert wurden diese Ausgaben nicht aus der privaten Mannschaftskasse der Spieler, sondern aus einem zuvor festgelegten Budget des Zweitliga-Klubs Hannover 96. Diese klare Trennung der Finanzen sorgte dafür, dass die Aktion vollständig im Rahmen der Vereinsstruktur erfolgte und keine persönlichen Belastungen für die Athleten bedeutete. Das Budget deckte sowohl die Malutensilien als auch die Möbel und Dekorationen ab.

Malerarbeiten und Farbgestaltung

Zu den Maler-Praktikanten gehörten Marcel Hartel, Boris Tomiak und Leo Weinkauf. Die drei Spieler gehörten zur Gruppe der Streicher und waren direkt für den Umgang mit den Farbeimern zuständig. Ihre Arbeit war physisch anstrengend, trug jedoch entscheidend zum optischen Wandel der Räume bei.

Am Ende der dreistündigen Aktion erstrahlten die Küche und der Aufenthaltsraum in einem hellen Grau, was für eine ruhige und moderne Atmosphäre sorgen soll. Der Videoraum erhielt hingegen eine tiefere Farbe und erstrahlte in Schwarz. Diese Farbwahl unterscheidet den Raum visuell von den anderen Bereichen und bietet einen Kontrast für die technische Nutzung.

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Sandro Wagner und sein gesamtes Trainerteam beobachteten die etwa dreistündige Aktion größtenteils von der Seite. Sie intervenierten nur gelegentlich, um Hilfestellungen zu geben oder Anweisungen zu erteilen. Die Rolle des Coaches beschränkte sich also primär auf die Überwachung und Unterstützung, während die aktive Arbeit bei den Spielern lag.

Motivation und Teambindung

Hannovers Top-Stürmer Lars Gindorf war ebenfalls an den Streicharbeiten beteiligt. Er erklärte im Nachhinein, dass es dem Trainer wichtig sei, dass das Team sich mit dem Umfeld auseinandersetze. Durch die gemeinsame Arbeit solle der Alltag verschönert und gemütlicher gestaltet werden, um sich wohler zu fühlen.

Die oberste Priorität für den Ex-Augsburg-Coach lag darin, die Bindung der Spieler zu ihrem Arbeitsplatz, zum Verein und zur gesamten Gruppe zu verstärken. Diese psychologische Komponente war genauso wichtig wie das physische Ergebnis der Renovierung. Die gemeinsame Anstrengung sollte das Wir-Gefühl nachhaltig festigen.

Die Maßnahme zeigt, wie moderne Fußballvereine neben dem sportlichen Training auch Aspekte der Teamdynamik und des Raumverständnisses fördern. Indem die Profis selbst Hand anlegten, schufen sie nicht nur neue Wände, sondern auch neue Erinnerungen und eine stärkere Identifikation mit dem Trainingsgelände. Dies unterstreicht den ganzheitlichen Ansatz von Hannover 96 im heutigen Profisport.