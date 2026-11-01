Hannover 96: Sandro Wagner nach Entlassung von Jonas Boldt unter Druck

Nach dem Abstieg auf den letzten Platz und der Trennung von Jonas Boldt steht Trainer Sandro Wagner vor der bitteren Pflicht. Hannover 96 sucht neue Strukturen.

Hannover 96 ist nach der 1:2-Niederlage beim Karlsruher SC auf den letzten Tabellenplatz der 2. Bundesliga gerutscht. Direkt im Anschluss an diesen Rückschlag wurde die Trennung vom Sport-Geschäftsführer Jonas Boldt bekannt. Die Mannschaft steht nun kurz vor dem entscheidenden Kellerduell gegen Dynamo Dresden am Sonntag um 13:30 Uhr. Trainer Sandro Wagner benötigt zwingend einen Sieg, um den drohenden Abstieg abzuwenden.

Kurze Amtszeit von Jonas Boldt endet emotional

Jonas Boldt hatte seine Aufgaben am 1. Juni aufgenommen, um professionelle Strukturen aufzubauen und den Aufstieg in die Bundesliga vorzubereiten. Seine Amtszeit endete jedoch bereits nach wenigen Wochen. Zuvor hatte er dem Cheftrainer Christian Titz das Vertrauen ausgesprochen, nachdem dieser in Braunschweig und im Pokal gegen Kaiserslautern verloren hatte. Als dieser Plan scheiterte, entließ Boldt Titz und holte Sandro Wagner. Auch diese Entscheidung warf keinen langfristigen Erfolg ab. Die Trennung verlief sehr emotional. Boldt verabschiedete sich persönlich in der Kabine, wobei er sichtlich bewegt wirkte. Auch Wagner zeigte sich von der Entwicklung stark beeindruckt.

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Missverständnis zwischen Management und Verein

Die Entlassung von Boldt gilt als Eingeständnis von Vereinspatron Martin Kind. Es zeugt davon, dass die Vorstellungen des Managers und des Vereins weit auseinanderlagen. Boldt wollte Hannover ambitioniert umbauen, schaffte es jedoch nicht, die sportliche Krise zu bewältigen. Hintergrund ist die tiefe Angst Kind um das Lebenswerk, das er 1997 übernahm. Die Gefahr des Abstiegs in die 3. Liga ist real. Mit der Trennung von Boldt ist dies die dritte Neuausrichtung innerhalb von nur zehn Monaten. Zuvor verließ Marcus Mann den Klub bereits zum Jahreswechsel. Jörg Schmadtke schied im März nach kurzer Zeit aus.

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Neue Struktur für das sportliche Geschehen

Nun steht auch Sportdirektor Ralf Becker vor der Trennung. Alleinerziehender Geschäftsführer wird künftig Henning Bindzus. Die interne Entscheidung lautet, nicht mehr auf eine getrennte Position des Sport-Geschäftsführers und Sportdirektors zu setzen. Stattdessen soll wieder zu einem starken Sportdirektor zurückgekehrt werden, wie es zur Zeit von Marcus Mann der Fall war. Die Suche nach einem geeigneten Nachfolger läuft auf Hochtouren. Zu den Kandidaten zählt unter anderem der sportliche Leiter von RB Leipzig. Die Fans hatten den vorangegangenen Trainer Christian Titz sehr gemocht, doch seine Zeit endete wegen unterschiedlicher Transfervorstellungen.