Hannover 96 bereitet sich im Januar 2027 in der Türkei auf die Rückrunde vor. Trainer Sandro Wagner nutzt das Camp in Belek für die Vorbereitung auf die 2. Liga.

Hannover 96 hat die Intensivierung der Winterpause bereits vollständig geplant, während noch fünf Spieltage zur Unterbrechung der Saison in der 2. Liga verbleiben. Nachdem die Profis am 22. Dezember den 16. Hinrunden-Spieltag gegen Kaiserslautern absolviert haben, steht den Spielern eine zwölf-tägige Auszeit bevor. Trainer Sandro Wagner hat den ersten Trainingseinheit des neuen Jahres fest für den 2. Januar 2027 terminiert, um die Mannschaft schnell wieder in den Fokus zu rücken. Dieser Termin markiert den offiziellen Startpunkt der physischen Vorbereitung auf die zweite Jahreshälfte der Spielzeit.

Trainingslager in Belek und historische Tradition

Am 3. Januar fliegen die Niedersachsen in das Trainingslager in die Türkei, das bis zum 10. Januar andauert. Zum fünften Mal in der Geschichte wählt der Verein für diese wichtige Vorbereitungsphase das Hotel Cornelia Diamond im Badeort Belek aus. Diese lokale Wahl bietet den Vorteil, dass die Athleten auf hoteleigenen Plätzen trainieren können, was Logistik und Regeneration optimiert. Vor Wagner logierten hier bereits etablierte Namen wie Thomas Schaaf im Jahr 2016, Stefan Leitl 2023, André Breitenreiter 2025 und Christian Titz 2026, was eine lange Tradition des Clubs unterstreicht.

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Die genauen Details zu den geplanten Testspielen sind aktuell noch nicht feststehend, doch die Struktur der Woche lässt auf intensive Matches schließen. Besonders spannend ist der Zeitplan, da der direkte Anschluss an die Rückkehr aus der Türkei extrem knapp bemessen ist. Nur fünf Tage nach dem Ende des Camps steht bereits das erste Zweitliga-Spiel der Rückrunde an. Am Freitag, den 15. Januar, muss Hannover 96 zur Auswärtsfahrt nach Bielefeld zu Arminia Bielefeld reisen. Erst nach diesem Spiel ist die Hinrunde offiziell abgeschlossen und die Fokus liegt nun vollständig auf der Tabelle.

Parallelität mit Eintracht Braunschweig im gleichen Resort

Brisante Aspekte ergeben sich durch die geografische Nähe zu Erzrivale Eintracht Braunschweig. Das Team von Trainer Lars Kornetka bereitet sich in exakt demselben Zeitraum, vom 4. bis 11. Januar, auf den Jahresstart vor. Der Gegner im ersten Spiel nach der Pause für die Braunschweiger ist St. Pauli am 16. Januar. Die Parallelität der Trainingslager schafft eine direkte räumliche Nähe, da sich die Braunschweiger im Hotel Bellis Deluxe einquartieren, das sich nur drei Kilometer in luftiger Linie vom Standort der 96-Truppe entfernt befindet.

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Trotz der räumlichen Nähe bestehen beide Klubs keine Bedenken hinsichtlich neuer Aggressionen zwischen den Anhängern oder Spielern. Im Oktober hatte es beim Derby einen 2:0-Erfolg für Braunschweig gegeben, der von heftigen Vorfällen überschattet wurde. Dabei schossen Anhänger von Hannover 96 Raketen in andere Zuschauerblöcke, woraufhin die Feuerwehr Brände im 96-Block löschen musste und es zu Verletzungen kam. Diese traumatischen Ereignisse bleiben im Gedächtnis, doch die aktuelle Situation wird als deutlich entspannter eingeschätzt.

Sicherheitsmaßnahmen und mögliche Testgegner

Die Sicherheitslage in Belek wird von beiden Seiten als hochgradig kontrolliert eingestuft. Die Hotels und die Fußballanlagen sind dort stark gesichert, was den Austausch zwischen den Gruppen erschwert. Die Polizei ist für ihr rigoroses Durchgreifen bei Störungen bekannt und sorgt für eine klare Trennung der beiden Lager. Aufgrund dieser strengen Maßnahmen und der kurzen Zeitspanne bis zu den Pflichtspielen kommt ein direktes Derby als Testmatch nicht infrage. Die Trainer wollen sich auf die eigene Taktik konzentrieren.

Mögliche Gegner für die Vorbereitungsmatches sind Magdeburg und Dresden sowie Saarbrücken, Duisburg und Aachen. Alle diese Mannschaften bereiten sich ebenfalls im gleichen Zeitraum in Belek vor, was eine logistische Anpassung ermöglicht. Das erste Heimspiel der Rückrunde findet dann zum Start der neuen Phase am 23. Januar gegen Cottbus statt. Bis dahin stehen die Profis unter der Leitung von Sandro Wagner unter höchster konzentrierter Belastung, um physisch und mental für die anspruchsvolle zweite Saisonhälfte bereit zu sein.