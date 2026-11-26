Sandro Wagner belohnt die Geschäftsstelle von Hannover 96 nach Siegen mit Pizza. Das Ritual soll den Zusammenhalt stärken, bevor das Spiel bei Osnabrück ansteht.

Der Trainer von Hannover 96, Sandro Wagner, hat nach einer anfänglichen Durststrecke im Spieljahr die Wendung geschafft. Nach vier Pflichtspielen ohne Sieg in der neuen Saison haben die Niedersachsen in den folgenden drei Partien sieben Punkte errungen. Diese positive Entwicklung soll am Samstagabend ab 20:30 Uhr beim Auswärtsspiel gegen den VfL Osnabrück fortgesetzt werden, wo der Verein einen weiteren Sieg anstrebt.

Sandro Wagners Pizzeria-Geste als Motivationskatalysator

Um die Moral und den Zusammenhalt in der gesamten Organisation zu festigen, hat der 38-jährige Chefcoach ein neues Ritual etabliert. Nach jedem gewonnenen Spiel spendiert er der kompletten Geschäftsstelle von Hannover 96 Pizza. Diese Geste ist ein direktes Dankeschön an die Mitarbeiter, die im Hintergrund für das reibungslose Funktionieren des Clubs sorgen, während im Stadion nur die Spieler und der Trainungsstab im Fokus der Öffentlichkeit stehen.

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Diese Aktion ist bereits nach zwei Erfolgen in die Tat umgesetzt worden. Gegen den FC Dresden (2:1) und den SpVgg Greuther Fürth (2:1) bestellte Wagner jeweils rund 20 verschiedene Pizzen für die Büros. Die Kosten für jede dieser Lieferungen beliefen sich auf etwa 250 Euro, die Sandro Wagner persönlich aus seiner eigenen Tasche bezahlt hat. Die Maßnahme kommt bei allen betroffenen Mitarbeitern sehr gut an und wird als wertschätzend empfunden.

Vergleichbare Traditionen im deutschen Profifußball

Die Belohnungsgeste von Sandro Wagner erinnert an ähnliche Bräuche in anderen Vereinen der Bundesliga. Beim Hauptstadtverein Hertha BSC, dessen Cheftrainer der Hannover-Ex-Kraft Stefan Leitl ist, gibt es ein vergleichbares System zur Stärkung der Teamdynamik. Allerdings richtet sich dieser Brauch dort an die spielenden Akteure und nicht an die Verwaltung.

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Nach jedem Sieg im Auswärtsspiel trifft sich die Mannschaft von Hertha BSC nach der Rückkehr in Berlin. Gemeinsam besuchen sie einen Dönerladen im Bezirk Charlottenburg. Die Kosten für dieses Essen übernimmt abwechselnd immer ein anderer Spieler aus dem Kader. Solche Rituale dienen dazu, die Beziehungen im Team zu festigen und eine positive Atmosphäre außerhalb des Spielfeldes zu schaffen.

Die Herausforderung gegen den VfL Osnabrück

Das anstehende Spiel gegen den VfL Osnabrück stellt eine erhebliche Hürde für Hannover 96 dar. Sandro Wagner warnt vor einer intensiven und geduldigen Partie gegen einen sehr gut organisierten Gegner. Der VfL wird von Trainer Timo Schultz geführt, der für taktische Disziplin bekannt ist. Zudem herrscht im Lager der Niedersachsen weiterhin eine große Aufstiegseuphorie, die die Spielintentionen der Hausherren antreibt.

Wagner bezeichnet die Konfrontation als ein hartes Pflaster, das bewältigt werden muss. Trotz der Schwierigkeiten hofft der Trainer, das Rituale auch nach diesem Spiel fortsetzen zu können. Eine weitere Pizza-Bestellung für die Geschäftsstelle ist für den Fall eines Siegs bereits geplant. Die Motivation der Mannschaft scheint durch die jüngsten Erfolge und die wertschätzenden Gesten des Trainers hoch zu sein.