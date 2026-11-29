Heute feiert 96-Trainer Sandro Wagner seinen 39. Geburtstag, am Abend zuvor macht ihm seine Mannschaft ein Geschenk.

Am Sonntag feiert Sandro Wagner 39. Geburtstag, wenige Stunden zuvor beschenkt ihn sein Team mit einem Sieg! Hannover 96 holt den Sieg im Zweitliga-Spiel beim VfL Osnabrück.

Das knappe 1:0 steht nur, weil mehrere Treffer aberkannt werden. Hannover 96 hat seine Aufholjagd in der 2. Fußball-Bundesliga fortgesetzt. Im Niedersachsen-Duell beim VfL Osnabrück feierte das Team von Trainer Sandro Wagner einen 1:0 -Erfolg und ist damit nun bereits seit vier Spielen ungeschlagen.

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Vor 15.741 Zuschauern im ausverkauften Stadion an der Bremer Brücke erzielte der erst kurz zuvor eingewechselte Mustapha Bundu in der 72. Minute den Siegtreffer für 96. Hannover verbesserte sich durch den etwas glücklichen Erfolg auf den siebten Tabellenplatz. Osnabrück ist 13. und hat nur einen Punkt Vorsprung auf die Abstiegsränge.