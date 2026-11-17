Hannover 96 steht am Samstag vor dem Duell gegen SpVgg Unterhaching. Trainer Sandro Wagner muss auf mehrere Schlüsselspieler wie Thordarson und Taibi verzichten.

Der FC Hannover 96 bereitet sich unter der Führung von Trainer Sandro Wagner intensiv auf das am Samstag stattfindende Zweitliga-Spiel gegen den SpVgg Unterhaching vor. Das match ist für 13 Uhr angesetzt und stellt eine wichtige Chance dar, um die aktuelle Position im Tabellenmittelfeld zu festigen. Zuvor konnte sich die Mannschaft unter Wagner in den letzten beiden Begegnungen vor der Länderspielpause vier Punkte sichern und ist damit auf den elften Platz der Liga aufgestiegen.

Verletzungssorgen bedrohen Kaderstruktur

Trainer Sandro Wagner sieht sich jedoch einer erheblichen Personalie vor dem kommenden Duell gegenüber, da mehrere wichtige Akteure nicht verfügbar sein werden. Die größte Sorge bereitet in dieser Situation der isländische Kapitän Stefan Thordarson, der sich im Trikot der isländischen Nationalmannschaft bei der 5:0-Überlegenheit gegen Bulgarien eine Oberschenkelverletzung zugezogen hat. Isländische Medien berichten von einer Muskelzerrung, weshalb der 28-Jährige nach seiner Rückkehr nach Hannover einer genaueren medizinischen Untersuchung unterzogen werden muss.

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Die Situation um Thordarson ist besonders kritisch, da er bereits aus der vorangegangenen Länderspielpause mit muskulären Problemen und einem Trainingsrückstand nach Hannover zurückgekehrt war. Dennoch zeigte der Abwehrchef im Spiel gegen Heidenheim mit dem 2:2-Remis und einem wichtigen Treffer eine deutliche Verbesserung seiner körperlichen Verfassung, bevor er nun erneut ausfällt. Wagner wird gezwungen sein, im Defensivbereich Umstrukturierungen vorzunehmen, um die Defensive gegen den direkten Kontrahenten zu stabilisieren.

Weitere Ausfälle schwächen die Offensive

Neben Thordarson droht auch der französische Offensivspieler Waniss Taibi dem Team für das Spitzenspiel zu fehlen. Der 24-Jährige klagt seit dem Spiel gegen Heidenheim über Probleme im Wadenbereich. Nach einem Ausfall beim Testspiel gegen die SG Havense, das mit 6:1 gewonnen wurde, steht für Taibi eine weitere Untersuchung an. Es ist sehr wahrscheinlich, dass er am Samstag nicht zur Verfügung stehen wird, was den Angriff der Hannoveraner zusätzlich schwächt.

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Die Liste der nicht verfügbaren Spieler ist jedoch noch länger und umfasst weitere Namen aus dem Kader. Benedikt Pichler (29) leidet ebenfalls an Wadenproblemen, während Karl Steinmann (20) eine Muskelverletzung am Oberschenkel hat. Auch der junge Joshua Siewert (17) fehlt weiterhin, da er sich noch im Aufbauprozess nach einem Innenbandriss befindet. Diese Ausfälle zwingen den Trainerstab, die taktische Ausrichtung und die personelle Zusammensetzung für den kommenden Gegner neu zu überdenken.

Rückkehrer und Hoffnungsschimmer für den Kader

Trotz der zahlreichen Verletzungssorgen gibt es auch positive Nachrichten aus dem Trainingslager des Vereins. Emir Sahiti (27), der ebenfalls unter Wadenbeschwerden litt, hat bereits am Dienstag individuell trainiert und zeigt thus Anzeichen der Genesung. Seine Teilnahme am Spieltag ist noch offen, aber der 27-Jährige befindet sich auf dem besten Weg, wieder Teil des Spielaufbaus zu werden und die Offensive zu unterstützen.

Auch Maurice Neubauer (30) bereitet sich auf eine Rückkehr in die Startelf vor. Der 30-Jährige hat seine überstandene Grippe erfolgreich überwunden und steht wieder voll zur Verfügung. In der Offensive wird Mustapha Bundu (29) als Option von Beginn an berücksichtigt. Zudem kehrt Lars Gindorf (25) in den Zweitliga-Kader zurück, nachdem er zuvor kurzzeitig bei der Begegnung gegen die SG Havense zum Einsatz kam, wird jedoch zunächst auf der Ersatzbank starten, um wieder Fitnesstipps zu sammeln.