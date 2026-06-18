Hannover 96 verlängert mit Leo Weinkauf bis 2028: Kreatives Video mit Weinflasche

Hannover 96 hat die Vertragsverlängerung von Torhüter Leo Weinkauf bis 2028 mit einem originellen Video bekanntgegeben, das eine Weinflasche zeigt. Weinkauf bleibt Ersatzmann, der Verein sucht einen neuen Stammkeeper. Auch Montell Ndikom wechselt zu Preußen Münster, und Clemens Döring wird Co-Trainer.

Hannover 96 hat am Donnerstagmittag auf seinen Vereinskanälen eine außergewöhnliche Vertragsverlängerung bekanntgegeben. Der Torhüter Leo Weinkauf , der bereits seit mehreren Jahren im Verein spielt, hat seinen Vertrag bis 2028 verlängert.

Die Bekanntgabe erfolgte in Form eines kreativen Videos, das eine 0,75-Liter-Flasche Rotwein der Marke 'el pino monastrell 2017' zeigt, die auf einem Förderband in einem Supermarkt entlangrollt. Eine Mitarbeiterin scannt die Flasche und sagt: 'Das macht dann 2028 bitte.

' Nachdem die Flasche bezahlt wurde, wird sie in eine Einkaufstasche mit dem Logo von Hannover 96 gesteckt. Anschließend taucht Weinkauf selbst auf einem Fahrrad auf und verkündet fröhlich: 'Liebe 96-Fans, ich freue mich, weiter Teil von 96 zu sein und euch bald im Stadion zu sehen.

' Der Clou: Der Nachname Weinkauf wird mit dem Wort 'Weinkauf' (Kauf eines Weins) gespielt, und der Preis von 2028 Euro symbolisiert das Vertragsende. Weinkauf erklärte zu seiner Verlängerung: 'Ich bin nun auch schon einige Jahre Teil des Klubs, weshalb für mich immer klar war, dass wir uns nach der Saison zusammensetzen und über eine weitere gemeinsame Zukunft sprechen.

' Sportdirektor Ralf Becker lobte den Torhüter: 'Er ist seit vielen Jahren im Klub und kennt das Umfeld und die Abläufe. Damit wird er auch in den kommenden Saisons ein wichtiger Part der Mannschaft sein.

' Allerdings wird Weinkauf weiterhin als Ersatzmann eingeplant, nicht als Nummer 1. Der Verein sucht derzeit einen neuen Stammtorhüter, da der Leihspieler Nahuel Noll zu 1899 Hoffenheim zurückkehrt. Als Kandidaten werden unter anderem Matheo Raab von Union Berlin und ein ablösefreier Torwart gehandelt. Parallel dazu wechselt der junge Angreifer Montell Ndikom nach sieben Jahren bei Hannover 96 zu Preußen Münster, das in der 3.

Liga spielt. Ndikom äußerte sich zu seinem Abgang: 'Nach sieben Jahren bei 96 war es an der Zeit, etwas Neues zu wagen. Münster gilt als großer, traditionsreicher Verein, der mit seiner Entwicklung der letzten Jahre versucht, stetig und ambitioniert den größtmöglichen Erfolg zu haben. Ich glaube, dass ich sehr gut zu diesen Ambitionen passe.

' Auch im Trainerteam von Cheftrainer Christian Titz gibt es eine Veränderung: Clemens Döring, bisher Trainer der U17, steigt in das Profi-Team auf und wird Co-Trainer von Titz. Er ersetzt Lars Barlemann, der zukünftig die U23 trainieren wird. Die Verlängerung von Weinkauf und die weiteren Personalentscheidungen zeigen, dass Hannover 96 Kontinuität anstrebt, aber gleichzeitig den Kader für die Zukunft umbaut. Die Fans dürfen gespannt sein, wie sich die Mannschaft in der kommenden Saison präsentieren wird





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