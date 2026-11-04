Hannover 96: Verletzungsupdate zu Chakroun und Kallman vor Duell in Heidenheim

Husseyin Chakroun könnte bei Hannover 96 in Heidenheim auflaufen. Benjamin Kallman bleibt ohne Tor. Benedikt Pichler und Lars fehlen weiterhin.

Die Verletzungssituation bei Hannover 96 zeigt vor dem anstehenden Auswärtsspiel bei der TSG 1899 Heidenheim deutliche Verbesserungstendenzen. Trainer Sandro Wagner erhält hoffnungsvolle Nachrichten bezüglich seiner Offensivkräfte, während andere Spieler weiterhin pausieren müssen. Der Verein steht unter Druck, da man in der aktuellen Saison bisher nur drei Tore in fünf Spielen erzielt hat.

Chakroun trainiert mit im Vorfeld des Spiels

Husseyin Chakroun hat am Mittwoch an einer geheimen Doppeleinheit teilgenommen und konnte bereits Teile des Mannschaftstrainings absolvieren. Der 21-jährige Offensivdribbler litt unter einer Verletzung im rechten Schultereckgelenk, die er im Spiel gegen Dresden (2:1) erlitten hatte. Intern geht Hannover 96 davon aus, dass Chakroun am Sonntag bei der Partie in Heidenheim auflaufen kann. Das Spiel beginnt um 13.30 Uhr und wird von Sky übertragen.

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Kalman und Pichler stehen weiterhin nicht zur Verfügung

Während Chakroun auf dem Weg zur Rückkehr ist, bleibt die Situation für Benjamin Källman problematisch. Der 28-jährige finnische Nationalangreifer ist nach wie vor ohne Saisontreffer, wird aber weiterhin in der Sturm-Zentrale eingesetzt. Diese Entscheidung trifft Trainer Sandro Wagner, da Benedikt Pichler (29) weiterhin aufgrund von Wadenproblemen pausieren muss. Pichlers Abwesenheit zwingt Wagner dazu, auf andere Lösungen in der Offensive zu setzen.

Zusätzlich zu den genannten Fällen fällt Lars mit einer Viruserkrankung aus. Der 25-jährige Ex-Aachener hatte jedoch am Mittwoch wieder am Mannschaftstraining teilgenommen und das Aufwärmprogramm absolviert, bevor er individuell weiterarbeitete. Einen vollständigen Rückschlag gab es hingegen für Maurice Neubauer. Der 30-jährige Außenbahnkämpfer war am Mittwoch gar nicht bei der Einheit dabei und fehlt krankheitsbedingt. Seine Verärgerung ist verständlich, da er dem Team aktuell nicht helfen kann.

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Bundu kehrt nach langer Pause auf den Platz zurück

Eine positive Nachricht aus der Verletztenliste kommt von Mustapha Bundu. Der Nationalspieler von Sierra Leone, der seit Anfang September wegen einer Muskel-Sehnen-Verletzung gegen den Karlsruher SC (2:2) ausfiel, hat sein Comeback gegen Dresden bereits gefeiert. Die achtwöchige Verletzungspause liegt nun hinter dem 29-Jährigen. Unter der Ägide des aktuellen Trainers Sandro Wagner soll Bundu nun mithelfen, in Heidenheim den zweiten Sieg in Serie einzufahren.

Die Länderspielpause rückt näher, und Hannover 96 möchte mit einem guten Gefühl in diese Unterbrechung gehen. Trainer Sandro Wagner muss nun schnell entscheiden, ob Chakroun im Kader steht und wie das Sturm-Zentrum mit den verfügbaren Spielern besetzt wird. Die Vorbereitung muss optimal sein, da Heidenheim als Bundesliga-Absteiger eine gefährliche Herausforderung darstellt. Jeder Punkt ist in der aktuellen Phase wichtig, um die Tabellenposition zu festigen und Momentum aufzubauen.

Die emotionale Belastung für das Team ist hoch, da die Trainerposition gewechselt hat. Christian Titz war noch im September der Trainer, als Bundu seine schwere Verletzung erlitt. Jetzt steht Sandro Wagner am Ruder und erwartet von allen zurückkehrenden Spielern volle Einsatzbereitschaft. Die Taktik muss auf die Stärken der verfügbaren Offensivspieler zugeschnitten sein, da Pichler und der teilweise verletzte Källman nicht die volle Verfügbarkeit haben. Der Fokus liegt darauf, die defizitäre Torquote zu verbessern und die Defensive stabil zu halten.