Hannover 96 verstärkt U23 mit Ex-Profi Aycicek und Union-Talent Ali

Hannover 96 hat zwei neue Spieler für seine U23-Mannschaft in der Regionalliga verpflichtet. Der erfahrene Offensivspieler Levent Aycicek kehrt zu seinem Jugendverein zurück, während das junge Talent Suheib-Elias Ali von Union Berlin kommt. Gleichzeitig sucht der Verein einen Nachfolger für den scheidenden U23-Trainer Daniel Stendel.

Der ehemalige Bremer Profi Levent Aycicek kehrt nach Hannover zurück, wo er in der Jugend von Hannover 96 aktiv war. Der 32-jährige offensive Mittelfeldspieler, der zuletzt vier Jahre in der Türkei bei Bandirma Spor verbrachte, schließt sich nun der U23 der Niedersachsen in der Regionalliga an.

Seine Karriere umfasst unter anderem Stationen bei Werder Bremen, 1860 München und Greuther Fürth. Akademieleiter Julian Battmer betont, dass Aycicek durch seine langjährige Profierfahrung die jungen Spieler der U23 sowohl auf als auch neben dem Platz bereichern werde. Zusätzlich verstärkt sich die U23 mit dem jungen Angreifer Suheib-Elias Ali von Union Berlin, der bereits mit den Profis der Berliner trainiert hat. Während die personellen Verstärkungen bekannt gegeben werden, bleibt dieTrainersuche für die U23 vorerst offen.

Der bisherige Trainer Daniel Stendel verlässt den Verein nach 22 Jahren Richtung FC Barnsley. Als möglicher Nachfolger wird Christian Schulz gehandelt, der als Interimstrainer bereits ungeschlagen blieb





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