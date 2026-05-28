Hannover befördert Akademie-Talent Alexander Vogel zum Profi

Der Zweitligist Hannover befördert das Akademie-Talent Alexander Vogel zum Profi. Der 20-jährige Offensivspieler hat sich in der vergangenen Regionalliga-Saison in 27 Viertliga-Einsätzen an 14 Treffern beteiligt.

Die Bayern haben einen Porzellan-Kakadu als Kult-Maskottchen. Auch Hannover setzt zur neuen Saison auf einen Vogel - aber einen lebendigen. Der Zweitligist befördert Akademie-Talent Alexander Vogel (20) und macht den Offensivspieler zum Profi (Vertrag bis 2029).

Der Rechtsfuß war in der vergangenen Regionalliga-Saison in 27 Viertliga-Einsätzen an 14 Treffern beteiligt. Bereits im Winter-Trainingslager der Profis durfte er mit, konnte im Test gegen Duisburg (2:0) einen Treffer vorbereiten. Vogel soll auf den Listen einiger Drittligisten gelandet sein, würde ihn nach BILD-Informationen gern mit nach Nordengland zum neuen Klub FC Barnsley nehmen. Macht Vogel tatsächlich sofort den Abflug?

Eine Leihe, um Spielpraxis zu bekommen, ist bei 96 ein denkbarer Zukunftsplan für das Eigengewächs. Wir freuen uns jetzt erst einmal, dass wir einen richtig guten Jungen an uns gebunden haben, und werden im Laufe des Sommers zusammen mit Alex schauen, was der beste nächste Schritt für ihn und seine Entwicklung ist, sagt Sportdirektor Ralf Becker (55). Er ist von Vogels Qualitäten überzeugt: Alex hat sich über viele Jahre in unserer Akademie kontinuierlich entwickelt und sich diesen Schritt absolut verdient.

Gerade in seiner ersten Saison im Herrenbereich in der U23 hat er gezeigt, welches Potenzial in ihm steckt. Er bringt viel Spielintelligenz mit, ist offensiv variabel einsetzbar und hat ein sehr gutes Gefühl für Räume und Mitspieler





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Alexander Vogel Hannover Zweitligist Akademie-Talent Profivertrag

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