Hannover-Burgdorf siegt knapp gegen Stuttgart nach Uscins-Show

Die TSV Hannover-Burgdorf hat den TVB Stuttgart im Handball-Bundesliga-Duell knapp mit 35:27 besiegt. Nationalspieler Renars Uscins zeigte eine herausragende Leistung mit 14 Toren. Der Sieg war jedoch nicht immer sicher, da Stuttgart in der zweiten Hälfte nochmal gefährlich wurde.

Manche Klubs mussten am Donnerstag und nur kurz nach der Weltmeisterschaft zum zweiten Mal innerhalb von fünf Tagen ran. Vom Spielplan-Stress betroffen ist auch die TSV Hannover-Burgdorf , die sich mit dem 35:27 (18:13) beim TVB Stuttgart – in der zweiten Hälfte phasenweise wackelnd – siegreich aus der Affäre zog. Vor allem ein Profi der Niedersachsen muss im Akkord ackern, einen anderen erwischt es übel im Gesicht. Es ist die 23.

Minute, als sich Stuttgarts Ex-Hannoveraner Kai Häfner zum Wurf durchtankt. Er erwischt Jonathan Edvardsson mit der linken Wurfhand neben dem linken Auge. Beim Schweden schwillt beim Gang zur Bank in sekundenschnelle die betroffene Stelle zu einer großen Beule an. Trainer Christian Prokop: „Er sieht aus wie ein Boxer nach 12 Runden.“ Edvardsson kühlt mit großem Eisbeutel, Nationalspieler Renars Uscins läuft heiß. Der DHB-Star macht elf Tore in der ersten Hälfte, obwohl er nach Olympia 2024, harter Bundesliga-Hinrunde und Weltmeisterschaft 2025 eigentlich mehr Pausen gebrauchen könnte. Problem: sein Back-up bei Hannover-Burgdorf hat sich verletzt. Der Fähringer Vilhelm Poulsen hat muskuläre Probleme und droht einige Wochen auszufallen. Uscins ist quasi der Alleinunterhalter im halbrechten Rückraum. Und er sorgt für blendende Unterhaltung. Problem für seine Truppe in der Startphase: Torwart Joel Birlehm liefert Paraden, aber seine Mitspieler sichern sich zu viele Abpraller nicht. Folge ist Stuttgarts 7:5-Führung nach elf Minuten. Die Gäste stabilisieren sich, agieren konzentrierter in der Abwehr und holen sich die 18:13-Pausenführung. Hannovers Lukas Stutzke in der Pause am Dyn-Mikro über Uscins: „Der spielt im Moment auf einem anderen Stern.“ Nach der Pause ändert sich erst mal nichts an Hannover-Burgdorfs Souveränität. Die Niedersachsen führen 23:16 nach 35 Minuten, weil Stuttgart keinen geschlossenen Rückzug in die Abwehr mehr hinbekommt und einen Konter nach dem nächsten kassiert. Bleibt so aber nicht. Hannover-Burgdorf lässt viel zu locker, Stuttgart riecht Lunte und holt zum 21:23 (41.) auf. Lassen sich die Gäste doch noch die Butter vom Brot klauen? Nein! Stuttgart erlaubt sich wieder zu viele technische Fehler, Hannover-Burgdorf spielt den Sieg nach Hause. Uscins „vom anderen Stern“ macht 14 Tore aus 18 Abschlüssen. Am Ende gönnt Trainer Prokop vier (!) Talenten aus dem eigenen Nachwuchs die letzten Minuten auf der Platte. Das können kaum andere Klubs in der Bundesliga. Uscins: „Dass es noch mal knapp wird, wollten wir verhindern. Wir haben zu verwaltend gespielt. Wir brauchen Feuer, Feuer, Feuer.“Mannheims Top-Star Juri Knorr steht wieder im Kader, muss aber nichts zum Sieg beitragen. Nach den ersten 30 Minuten ist schon eine Vorentscheidung gefallen, die Löwen führen mit sieben Toren Vorsprung. Nach der Pause tut Bietigheim was fürs Selbstvertrauen und gewinnt die zweite Hälfte. Bester Mann auf der Platte ist Mannheims Nationalkeeper David Späth mit 17 Paraden





SPORTBILD / 🏆 90. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Handball Bundesliga Hannover-Burgdorf TVB Stuttgart Renars Uscins Jonathan Edvardsson

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Hannover-Burgdorf siegt knapp gegen StuttgartDie TSV Hannover-Burgdorf hat sich mit einem knappen Sieg von 35:27 gegen den TVB Stuttgart durchgesetzt. Trotz einer herausragenden Leistung von Nationalspieler Renars Uscins, der 14 Tore erzielte, musste Hannover-Burgdorf in der zweiten Hälfte einen Rückstand verkraften. Vor allem die Verletzung von Vilhelm Poulsen und die starke Leistung des Stuttgarter Torwarts Joel Birlehm sorgten für Spannung im Spiel.

Weiterlesen »

Handball-Transfers: TSV Hannover-Burgdorf stellt sich neu aufDie TSV Hannover-Burgdorf baut in der Handball-Bundesliga auf Linksaußen um.

Weiterlesen »

Gehen oder Bleiben?: Handball-Schwede vor Zukunfts-EntscheidungBei Handballer Jonathan Edvardsson von der TSV Hannover-Burgdorf geht es um die Zukunft.

Weiterlesen »

TSV Hannover-Burgdorf - SC DHfK Leipzig 21:19 | 18. SpieltagLiveticker mit allen Spielereignissen, Toren und Statistiken zum Spiel TSV Hannover-Burgdorf - SC DHfK Leipzig

Weiterlesen »

Recken gewinnen trotz Steinhauser-Rot das Kampfspiel gegen LeipzigSpielbericht zum Spiel TSV Hannover-Burgdorf - SC DHfK Leipzig

Weiterlesen »

VfB Stuttgart: Wie verkraftet Stuttgart das Königsklassen-Aus?Jetzt soll die Kehrtwende her! Nach zuletzt zwei verlorenen Pflichtspielen will der VfB Stuttgart gegen Gladbach wieder in die Erfolgsspur finden.

Weiterlesen »