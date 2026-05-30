In Hannover wurde das NDR 2 Plaza-Festival durch ein Gewitter unterbrochen. Landwirte werden als 'Rotfarmer' bezeichnet, da sie ihre Felder rot färbten, um die Auswirkungen des Klimawandels zu verdeutlichen. Der Zoll hat im Jahr 2025 eine Rekordbilanz erzielt.

Hannover : Gewitter unterbricht NDR 2 Plaza-Festival. Landwirte werden als ' Rotfarmer ' bezeichnet. Zoll mit Rekordbilanz im Jahr 2025. In Hamburg wird über die Olympischen Spiele abgestimmt.

Der Westflügel des Schlosses Ludwiglust wird wiedereröffnet. Der Breitensport erhofft sich von den Olympischen Spielen in Hamburg eine Steigerung der Beliebtheit. Es gab einen leichten Rückgang antisemitischer Vorfälle in Schleswig-Holstein. Die Sendung 'Hinz und Kunzt' feiert ihre 400.

Ausgabe. Der Spatenstich für den A20-Ausbau wurde durchgeführt. Es gibt Unsicherheiten bei der Materialplanung bei Dachdeckern. Ein Besuch auf einer Abwrackwerft wurde durchgeführt.

In der Charité in Berlin geht es einem Ebola-Patienten besser. In Verden wurde Daniela Klette zu 13 Jahren Haft verurteilt. In Norderstedt gab es einen Raub, bei dem die Haspa nicht haften muss. Der Ministerpräsident Daniel Günther muss sich vor dem Wirtschaftsausschuss über die Northvolt-Bürgschaft rechtfertigen





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