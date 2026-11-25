Die Hannover Rück hat angesichts der anhaltenden Abschwächung im Marktzyklus mit ihrer Gewinnprognose für 2027 sowie mit Wachstumszielen in den kommenden Jahren Markterwartungen übertroffen. Anleger reagieren dennoch reserviert.

Die Hannover Rück hat angesichts der anhaltenden Abschwächung im Marktzyklus mit ihrer Gewinnprognose für 2027 sowie mit Wachstumszielen in den kommenden Jahren Markterwartungen übertroffen. Anleger reagieren dennoch reserviert.ste Hamburg Die Hannover Rück blickt trotz bröckelnder Preise in der Branche mit Zuversicht auf das kommende Geschäftsjahr.

Der weltweit drittgrößte Rückversicherer stellte am Mittwoch vor Beginn eines Investorentags für das kommende Geschäftsjahr einen Nettogewinn von mindestens 2,9 Mrd. Euro in Aussicht. Das wären rund 200 Mill. Euro oder etwa 7% mehr als im laufenden Turnus erwartet.

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Die Aktie des Dax-Unternehmens, im bisherigen Jahresverlauf zuvor um knapp 12% gestiegen, zog nach dem Handelsstart zunächst um bis zu 1,1% auf 301,20 Euro an, rutschte aber im Verlauf des Vormittags ins Minus. Das avisierte Ergebnis liege überraschenderweise über dem Marktkonsens von 2,89 Mrd. Euro, meinte ein Jefferies-Analyst, der bei einem Kursziel von 325 Euro zum Kauf der Aktie rät. Die US-Investmentbank verwies auf üblicherweise sehr konservative Prognosen des Hannover-Rück-Managements, die unter den Erwartungen des Marktes lägen.

Vorstandschef Clemens Jungsthöfel hob in einer Mitteilung das schlanke und diversifizierte Geschäftsmodell hervor, mit dem der Rückversicherer auch für ein herausforderndes Marktumfeld sehr gut aufgestellt sei. Langjährige Kundenbeziehungen, eine starke Marktposition sowie die resiliente Bilanz ermöglichten weiterhin attraktive Geschäftsmöglichkeiten.

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„Auf dieser Basis wollen wir unser Ergebnis kontinuierlich weiter steigern und blicken damit optimistisch auf das kommende Jahr. “ Das Gewinnziel für 2027 verknüpft die Hannover Rück mit der Bedingung, dass die Großschadenbelastung den im Vorjahresvergleich um 200 Mill. auf 2,5 Mrd. Euro erhöhten Erwartungswert nicht wesentlich übertrifft. Im bisherigen Jahresverlauf wurde das Großschadenbudget bei Weitem nicht ausgeschöpft.

Infolgedessen könnte die Hannover Rück erneut Schadenreserven erhöhen oder gezielt stille Lasten im Anleihebestand realisieren, um die Beträge höherrentierlich wiederanzulegen. Beides würde dem Ziel dienen, die Ergebnisse kontinuierlich weiter zu steigern. Im Geschäftsfeld der Schaden-Rückversicherung geht der Rückversicherer neben einem währungsbereinigten Wachstum des Rückversicherungsumsatzes im niedrigen einstelligen Prozentbereich von einer kombinierten Schaden-Kostenquote unter 85% aus. Das Unternehmen ist damit optimistischer als Analysten: Der Marktkonsens liegt bei 85,6%.

Im laufenden Jahr rechnet die Hannover Rück mit einer Combined Ratio unter 87%. Im kleineren Geschäftsfeld der Personen-Rückversicherung soll das Rückversicherungs-Serviceergebnis 2027 in etwa im Einklang mit Markterwartungen bei 975 Mill. Euro landen, rund 50 Mill. Euro über dem 2026 angepeilten Niveau.

Für das gestiegene Kapitalanlagevolumen geht die Hannover Rück von einer Kapitalanlagerendite von rund 3,8% aus – nach erwarteten 3,5% im laufenden Jahr. Für den nächsten dreijährigen Strategiezyklus von 2027 bis 2029 stellte der Rückversicherer anlässlich des Investorentags in London zugleich eine durchschnittliche währungsbereinigte Steigerung des operativen Ergebnisses um mindestens 5% in Aussicht. Dieses Wachstum soll unter anderem ein steigender Ergebnisbeitrag der Kapitalanlagen ermöglichen. In der ablaufenden Dreijahresperiode wurde die Ebit-Wachstumsvorgabe von mindestens 5% deutlich übertroffen.

Ebenso bei der Eigenkapitalrendite: Statt mehr als 14% wie bislang peilt die Hannover im neuen Strategiezyklus mindestens 18% pro Jahr an. Der Nettogewinn soll infolge der Körperschaftsteuerreform in Deutschland von 2028 an schneller steigen als das Ebit. Wie bislang will die Hannover Rück ihren Aktionären, darunter die mit 50,2% beteiligte Talanx, im neuen Zyklus eine Dividende je Aktie mindestens auf Vorjahresniveau bieten.

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Die im Verlauf der aktuellen Dreijahresperiode angehobene Ausschüttungsquote soll von 2027 bis 2029 unverändert bei rund 55% des Nettogewinns liegen. Der Fokus auf das Kerngeschäft, das schlanke Geschäftsmodell sowie effizientes Kapitalmanagement blieben wesentliche Erfolgsfaktoren. Durch gezielten Einsatz von Technologie, vor allem Künstlicher Intelligenz, will der Rückversicherer wiederkehrende Prozesse automatisieren, Daten effizienter nutzen und Entscheidungsprozesse unterstützen. So wolle man die Produktivität weiter steigern und bei weiterem Wachstum schlank und leistungsfähig bleiben.

Beim Umsatz pro Beschäftigten lag die Hannover Rück 2025 mit 6,6 Mill. Euro deutlich vor der Konkurrenz, wie Vorstandschef Jungsthöfel beim Investorentag ausführte. Die US-Bank J.P. Morgan, die die Hannover Rück mit „Underweight“ und einem Kursziel von 270 Euro einstuft, erklärte, die vorgestellten Wachstumsziele für die kommenden Jahre lägen leicht über den Markterwartungen.

Doch sei nicht sicher, ob sie ausreichten, die im Branchenvergleich hohe Bewertung des Rückversicherers zu rechtfertigen. Die EZB prüft höhere Mindestreserven für Banken und könnte damit ihre Zinskosten senken. Im Rat zeichnet sich Zustimmung ab, doch Fachleute sehen den Schritt skeptisch. Genobanken profitieren laut S&P weiter vom Zinsumfeld und bauen ihre Erträge aus.

Zugleich wirft die Ratingagentur Fragen zur Risikokontrolle einzelner Institute auf. Für die UBS rückt ein belastbarer Krisenplan näher: Die Integration der Credit Suisse verbessert laut Finma die Abwicklungsfähigkeit. Zugleich bleibt der Streit über höhere Kapitalvorgaben offen. Das Endspiel um die UBS-Eigenmittelregulierung ist weit fortgeschritten, und die Bank dürfte das Match gegen die Schweizer Politik verlieren.

Nun muss sie ihre Kommunikation auf den Kopf stellen. In Brüssel wird über ein Kleinbankenregime nachgedacht und ein neuer Anlauf für die Einlagensicherung vorbereitet. In beiden Fällen soll zwischen kleinen und großen Banken differenziert werden. Das sollte Sparkassen und Volksbanken ja eigentlich freuen. Doch sie sind eher alarmiert.