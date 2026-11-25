Die Hannover Rück erwartet trotz rückläufiger Prämien im Jahr 2027 einen Gewinnanstieg auf 2,9 Mrd. Euro, gestützt durch hohe Renditen aus Kapitalanlagen. Vorstandschef Clemens Jungsthöfel betonte die robuste Marktposition und gab neue Drei-Jahres-Ziele vor, darunter eine Eigenkapitalrendite von mindestens 18 Prozent.

Die Hannover Rück will den Gewinn im kommenden Jahr auf 2,9 Mrd. Euro steigern. Einen Ergebnisschub sollen die Kapitalanlagen liefern. Der weltweit drittgrößte Rückversicherer Hannover Rück plant trotz der bröckelnden Preise auch im kommenden Jahr mit mehr Gewinn.

Der Rückversicherer stellte für 2027 einen Gewinn von 2,9 Mrd. Euro in Aussicht, das wären 7% mehr als die 2,7 Mrd. Euro, die Hannover Rück für das laufende Jahr anpeilt. Der Umsatz in der Schaden-Rückversicherung soll dabei nur noch um einen niedrigen einstelligen Prozentsatz zulegen, die Schaden-Kosten-Quote soll unter 85% liegen.

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Dabei hat die Hannover Rück 2,5 Mrd. Euro für die Begleichung von Großschäden eingeplant. 2026 waren es 2,3 Mrd. Euro. In diesem Jahr hat sie das Budget bisher bei Weitem nicht ausgeschöpft.

Einen Ergebnisschub sollen die eigenen Kapitalanlagen bringen, für die eine Rendite von 3,8% erwartet wird.

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„Mit unserem schlanken und diversifizierten Geschäftsmodell sind wir auch für ein herausforderndes Marktumfeld sehr gut aufgestellt“, sagte Vorstandschef Clemens Jungsthöfel vor dem Kapitalmarkttag des Rückversicherers am Mittwoch. Die guten Kundenbeziehungen, die Marktposition und die starke Bilanz ermöglichten weiterhin attraktive Geschäftsmöglichkeiten.

„Auf dieser Basis wollen wir unser Ergebnis kontinuierlich weiter steigern und blicken damit optimistisch auf das kommende Jahr“, sagte Jungsthöfel. Für die nächsten drei Jahre setzte sich die Hannover Rück neue Ziele: eine Eigenkapitalrendite von mindestens 18% und ein durchschnittliches Wachstum des Ergebnisses vor Zinsen und Steuern von 5% – auch dank höherer Renditen auf die Kapitalanlagen. In den vergangenen drei Jahren hat der Rückversicherer die Ziele deutlich übertroffen: Das Ebit wuchs um deutlich mehr als 5% im Jahr.

Die durchschnittliche Eigenkapitalrendite lag per Ende September bei 21,2%. Der Nettogewinn soll dank der Körperschaftsteuerreform ab 2028 schneller steigen als das Ebit. Die Aktionäre sollen wie bisher 55% des Nettogewinns als Dividende erhalten. Die Aktie stieg zum Handelsstart um 1,3% zurück über 300 Euro.

Ende vergangener Woche lagen die Papiere noch bei 289 Euro. ISS Stoxx empfiehlt Investoren, virtuelle Hauptversammlungen nur noch für höchstens drei Jahre zu genehmigen – und nur, wenn die Unternehmen in diesem Zeitraum mindestens eine Präsenzveranstaltung zusagen. Bisher hatte der Aktionärsberater auch großzügigere Regelungen akzeptiert. Nach der KI-Rally vom Montag hat sich die Stimmung der Anleger schon wieder eingetrübt.

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Dabei kamen positive Nachrichten vom Ölmarkt. Die Saga um Nvidia und der Kurssturz bei Anthropic verdeutlichen laut Analysten die Anfälligkeit des KI-Trade. Institutionelle Investoren rechnen für die kommenden Monate noch mit heftigeren Schwankungen. Die globalen Dividenden sind laut einer Analyse von Vanguard im dritten Quartal deutlich um 6,1% auf 601 Mrd.

Dollar gestiegen. Ein neuer Jahresrekord zeichnet sich ab. Prime Stone Capital drängt den Aufsichtsrat von Flatexdegiro, das Interesse möglicher Partner zu sondieren. Der aktivistische Investor sieht den Broker an der Börse stark unterbewertet.

BC Partners trennt sich von Springer-Nature-Aktien. Der Finanzinvestor platzierte Papiere im Wert von rund 150 Mill. Euro. Käufer erhielten einen Abschlag von gut 5%. Die Aktie gibt nach.