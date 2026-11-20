Bei der Bundesliga-Partie zwischen Hannover und Stuttgart endet das Spiel 34:34. Verletzungen und Rote Karten prägten das Match in der ZAG-Arena.

Beim Bundesliga spiel in der ZAG-Arena endete die Partie zwischen Hannover und dem TVB Stuttgart mit einem 34:34 (14:16). Beide Teams zeigten sich bis zur letzten Minute kämpferisch, wobei personelle Engpässe und Disziplinarmaßnahmen das Spielgeschehen maßgeblich beeinflussten.

Verletzungen belasten die niedersächsische Mannschaft

Hannover ging am Freitagabend ohne ihren Kapitän Marian Michalczik in das Duell. Der Spielführer der Niedersachsen wurde nicht in den Kader aufgenommen, um einer möglichen Ansteckung vorzubeugen, nachdem er bereits bei der Niederlage in Gummersbach am vergangenen Sonntag angeschlagen auf der Platte stand. Zudem erwischt es seinen Kollegen Sigvaldi Gudjonsson in der 26. Minute. Der isländische Rechtsaußen zog sich bei einem Konter eine Verletzung im rechten, hinteren Oberschenkel zu. Gudjonsson musste daraufhin in die Kabine und litt unter Verdacht auf einen Muskelfaserriss sowie mindestens einer Zerrung.

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Stuttgarter Schritte bleiben oft ungeahndet

Der TVB Stuttgart trat mit voller Besetzung und dem Wunsch auf, den ersten Sieg in Hannover zu erringen. Obwohl Hannover früh mit 8:5 in Führung ging, verpuffte dieser Vorsprung schnell. In der 16. Minute bekam Lukas Stutzke bereits seine zweite Zeitstrafe, da er seinen jeweiligen Gegenspieler mit der Hand im Gesicht erwischt hatte. Stutzke bewegte sich so früh am Rande der Disqualifikation, da drei Zeitstrafen im Handball zu einer roten Karte führen. Parallel dazu blieben offensichtliche Schrittfehler der Stuttgarter mehrfach ungeahndet.

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Abwehrstärke von Vilhelm Poulsen kehrt das Spiel

Nach der Pause übernahm Hannover Färinger Vilhelm Poulsen die Führung in der Abwehr. Poulsen stoppte Stuttgart fast im Alleingang, während die Offensive das Selbstbewusstsein zurückerlangte. Aus zwei Toren Rückstand nach dem ersten Durchgang entwickelte sich ein 26:20 (45.) für Hannover. Stuttgart reagierte jedoch nicht ergeben, sondern fightete zurück, sodass mit dem 29:27 (52.) die Crunchtime erreicht wurde.

Letzte Minute bringt keine Entscheidung

In der Schlussphase übertiebte Poulsen es in der Abwehr erneut und erhielt seine dritte Zeitstrafe, was einer roten Karte gleichkam. Trotzdem schaffte es keines der beiden Teams, das bessere Ende für sich zu entscheiden. Das Spiel endete unentschieden, und die Punkte wurden geteilt.