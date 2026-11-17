Gerichte in Hannover bestätigen Vergaberegeln für den Hamelner Weihnachtsmarkt. Tradition allein reicht nicht für einen Platz. Details zur Entscheidung.

Das Landgericht Hannover hat einen Eilantrag von zwei langjährigen Schausteller innen im Rahmen des Streits um den Hamelner Weihnachtsmarkt abgelehnt. Die Richterinnen und Richter wiesen die Bitte der Geschäftsfrauen zurück, die Vergabe neuer Marktstandorte per Gerichtsbescheid vorübergehend stoppen zu lassen. Damit konnte die Stadt Hameln die regulären Vergabeverfahren fortsetzen, ohne rechtliche Unsicherheiten befürchten zu müssen.

Zivilgericht bestätigt Stadtverwaltung

Das Zivilgericht in Hannover gab der Stadtverwaltung in der Sache vollständig recht. Die Richter erklärten die geltenden Vergaberegeln für den Markt als ordnungsgemäß und rechtlich haltbar. Es bestand somit keine rechtliche Grundlage für die von den Klägerinnen geforderte Untersagung der neuen Platzvergabe durch die Kommune.

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Hundertfünfundvierzig Jahre Tradition zählen nicht

Die streitenden Parteien waren über die Ablehnung ihres Anliegens sehr enttäuscht. Eine der Klägerinnen betrieb seit vierzigfünf Jahren einen Stand auf dem Weihnachtsmarkt. Sie wollte verhindern, dass sie ihre Buden aufgeben muss, obwohl sie den Markt seit Jahrzehnten prägt. Neben der Inhaberin eines nostalgischen Kinderkarussells wehrte sich eine Gastronomenfamilie, deren gefüllte Pizza nach eigenen Angaben jahrzehntelang zum Markt gehörte.

Beide Händlerinnen beriefen sich in ihren Anträgen auf ihre lange Geschichte und ihre Verbundenheit mit der Stadt. Die Richter ließen sich von diesem Argument jedoch nicht beeinflussen. Sie stellten klar, dass das Merkmal bekannt und bewohnt ausdrücklich keine Rolle bei der Auswahl der Anbieter spielt. Die rechtliche Bewertung legte den Fokus ausschließlich auf die aktuelle Einhaltung der Ausschreibungsbedingungen.

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Objektive Bewertungskriterien entscheiden

Wenn die Nachfrage das Angebot an verfügbaren Stellflächen übersteigt, wendet die Kommune ein punktbasiertes System an. Die Stadt Hameln verlässt sich dabei nicht auf historische Verdienste, sondern auf eine detaillierte Bewertung der aktuellen Angebote. Die Richter nannten diese Methode als rechtens und sachgerecht für die Entscheidung.

Zu den maßgeblichen Kategorien zählen Optik, Ausstattung und die bauliche Gestaltung der Buden. Ebenso fließen der Schmuck der Stände und das Gesamtkonzept in die Bewertung ein. Das Kriterium Originalität ist ebenfalls von großer Bedeutung für die endgültige Zuteilung der begehrten Plätze auf dem Marktplatz.

Stadmarketing begrüßt rechtliche Klarheit

Die Entscheidung des Gerichts stieß beim örtlichen Stadtmarketing auf deutliche Zustimmung. Die Verwaltung sah darin die Bestätigung ihrer professionellen Arbeitsweise. Durch den vorangegangenen Rechtsstreit lag einiges auf Eis, was vor dem Start am dreiundzwanzigsten November dringend geregelt sein musste. Nun ist diese wichtige Hürde genommen.

Die Stadtführung betont, dass durch die klare Rechtslage die Planungssicherheit für alle Beteiligten wiederhergestellt wurde. Die Verwaltung kann nun voll konzentriert auf die noch ausstehenden organisatorischen Details für die bevorstehende Saison einwirken. Die rechtlichen Grundlagen für die gesamte Marktaustragung sind damit gesichert.

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Weitere Schritte und Markteröffnung

Zwar bleibt den Betreiberinnen der Weg zur Beschwerde offen, um gegen das Urteil vorzugehen. Eine weitere gerichtliche Instanz könnte die Entscheidung noch einmal überprüfen. Eine definitive Entscheidung vor der Eröffnung des Weihnachtsmarktes ist jedoch aufgrund der verbleibenden Zeit bis zum Starttermin kaum noch zu erwarten.

Trotz möglicher weiterer Klagen setzt die Stadt Hameln ihre Vorbereitungen konsequent fort. Alle noch offenen Fragen zur Logistik, Sicherheit und Infrastruktur werden nun finalisiert. Die Schausteller, die die Vergabe erhalten haben, können sich auf die Eröffnung des Marktes einrichten. Die historische Kontinuität der Veranstaltung bleibt somit trotz einzelner personalbedingter Änderungen gewahrt.