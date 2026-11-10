Hannovers Duell mit VfL Potsdam: Klare Absage an Stallorder im Pokal

Füchse-Geschäftsführer Hanning und Trainer Krickau distanzieren sich von Absprachen mit dem Kooperationspartner VfL Potsdam. Klare Kante vor dem wichtigen Pokal-duell am Samstag.

Das bevorstehende Pokal-Duell zwischen den Füchsen Berlin und dem VfL Potsdam ist weit mehr als ein einfaches Spiel auf dem Parkett. Beide Vereine sind eng vernetzt, trainieren regelmäßig zusammen, tauschen Personal aus und teilen ihr Fachwissen. Diese enge Kooperation geht sogar so weit, dass Füchse-Geschäftsführer Christian Hanning ehrenamtlich als Sportdirektor beim Gegner aus Potsdam tätig ist. Diese ungewöhnliche Konstellation sorgt in der Öffentlichkeit regelmäßig für Fragen nach möglichen Absprachen oder einer versteckten Stallorder.

Enge Verflechtung zweivereine

Die Zusammenarbeit zwischen den beiden Handball-Profis ist tief verwurzelt. Nicht nur die fußballerischen und sportlichen Bereiche überschneiden sich, auch die strategische Ausrichtung ist eng aufeinander abgestimmt. Im laufenden Pokal-Wettbewerb wird diese Verbindung besonders sichtbar, da Hanning nicht nur als Geschäftsführer der Füchse agiert, sondern zusätzlich als TV-Experte für den Sender DAZN das Spiel kommentiert. An seiner Seite sitzt der Ex-Füchse-Spieler Marc Walter (25), der ebenfalls eine starke Bindung zu beiden Vereinen hat. Mehr Mittendrin in einem solchen sportlichen Konflikt ist kaum vorstellbar, was die öffentliche Wahrnehmung des Spiels prägt.

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Position der Füchse Berlin

Christian Hanning nimmt diese besondere Rolle wahr, betont aber gleichzeitig die professionelle Distanz im sportlichen Wettbewerb. Aus seiner Sicht ist das Spiel unter Freunden zu sehen, auf das sich beide Seiten sehr freuen. Der VfL Potsdam gilt als einer der wichtigsten Partner für das System Füchse Berlin. Dies zeigt sich aktuell an der Entwicklung von Talenten wie Tim Schröder. Der Kreisläufer und Jugend-Nationalspieler war an Potsdam ausgeliehen und erhält im Sommer seinen ersten Profi-Vertrag bei den Füchsen. Hanning argumentiert, dass Talententwicklung im eigenen Haus der erfolgreichste Weg bleibt, um langfristig erfolgreich zu sein.

Keine Absprachen oder Stallorder

Trotz der engen Bindung macht Hanning gegenüber SPORT BILD klar, dass es sich um zwei völlig eigenständige Vereine handelt. Es gibt keine Stallorder, und der VfL Potsdam muss und will alles daran setzen, um zu gewinnen. So funktioniert der Sport, und die Füchse sind nicht bei der Formel 1, wo Absprachen anders gehandhabt werden. Diese klare Kante wurde auch von Trainer Nicolej Krickau (39) bekräftigt. Er stellte eindeutig fest, dass die Füchse gewinnen wollen und eine solche Thematik gar nicht erst ins Spiel komme. Die sportliche Integrität steht für beide Seiten an höchster Stelle, unabhängig von den privaten oder geschäftlichen Verbindungen.

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Verletzungen und strategische Vorteile

Neben den persönlichen Beziehungen spielen auch die aktuellen sportlichen Umstände eine große Rolle im Vorfeld des Spiels. Der VfL Potsdam hat, ähnlich wie die Füchse Berlin, mit großen Verletzungssorgen zu kämpfen. Dies erschwert es Potsdam, sich gegen die Berliner durchzusetzen, die selbst nicht in ihrer Bestbesetzung auftreten können. Für die Füchse ist Potsdam dennoch ein ernst zu nehmender Gegner. Die Reisebelastung nach den Länderspielen der Nationalmannschaft sowie die Spielklasse sind Faktoren, die berücksichtigt werden müssen. Aus strategischer Sicht ist das Los für die Füchse im Vergleich zu anderen Aufgaben jedoch als optimal zu bewerten.

Ausblick auf das Wochenende

Das Spiel am Samstag steht im Zeichen der sportlichen Herausforderung für beide Teams. Für die Füchse ist das Match ein wichtiger Test vor dem entscheidenden Spiel gegen Kiel. Die Reise nach Potsdam ist kurz, waslogistische Vorteile bietet, doch die körperliche Verfassung der Spieler wird entscheidend sein. Christian Hanning und sein Trainerstab gehen davon aus, dass Potsdam trotz der Schwierigkeiten eine starke Leistung abrufen wird. Die Hoffnung der Füchse liegt darauf, dass ihre eigene Verletzungsflut abgeklungen ist oder sich die Ersatzspieler als tragfähige Alternative erweisen. Der Ausgang des Spiels bleibt ungewiss, da die emotionale und strategische Verflechtung beider Klubs eine klare Vorhersage erschwert. Die Füchse konzentrieren sich darauf, die eigenen Fehler zu minimieren und die Chancen zu nutzen, die sich aus der aktuellen Verfassung des Gegners ergeben.