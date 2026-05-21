Hansa‑Fan stirbt nach Tribünensturz – Untersuchung zeigt kein Fremdverschulden

Ein Hansa‑Rostock‑Zuschauer fiel am Ende des Saisonspiels gegen den 1. FC Saarbrücken von der Gästetribüne und starb fünf Tage später. Video‑ und Zeugenaussagen belegen, dass er ohne fremde Einwirkung vom Zaun stürzte. Der Verein trauert und ruft zu mehr Sicherheitsbewusstsein auf.

Ein Fan des Fußballclubs Hansa Rostock ist fünf Tage nach einem Sturz von der Tribüne im letzten Drittligaspiel gegen den 1. FC Saarbrücken verstorben. Der 37‑jährige Zuschauer hatte während des Endspiels, das mit einem knappen 4 : 3 für den Gastgeber endete, die Gästetribüne betreten, um sich auf den oberen Rand der Sitzreihen zu begeben.

Kurz vor dem eigentlichen Spielende verlor er das Gleichgewicht, rutschte vom Zaun und fiel in die Tiefe. Die Verletzungen waren gravierend und trotz sofortiger medizinischer Versorgung im Krankenhaus blieb der Mann das Leben nicht erhalten. Die Familie teilte in einem kurzen Schreiben mit, dass kein Fremdverschulden vorliege; die Aufnahmen der Stadionkameras und die Aussagen von Zeugen bestätigten, dass der Fan eigenständig die Gefahrensituation herbeigeführt hatte





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Hansa Rostock Tribünenunfall Fansterben 3. Liga Stadionsicherheit

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