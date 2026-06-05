Hansa hält Emil Holten fest

Der Däne bleibt bei Hansa und wird auch in der kommenden Saison ein wichtiger Teil des Angriffs sein.

Hansa hält seinen Torjäger! Emil Holten wird auch in der kommenden Saison für die Rostock er auf Torejagd gehen. Der Däne war bislang vom schwedischen Erstligisten IF Elfsborg ausgeliehen, bleibt der Kogge nun aber erhalten.

Über die Details des Deals wurde Stillschweigen vereinbart. Die Verpflichtung ist ein wichtiger Baustein für die kommende Saison. Holten schlug an der Ostsee sofort ein und entwickelte sich schnell zu einer festen Größe im Angriff. In 33 Ligaspielen erzielte der Däne starke 15 Tore und bereitete drei weitere Treffer vor.

Dazu kommen elf Tore in nur fünf Einsätzen im Landespokal. Vor allem in der Rückrunde war Holten einer der wichtigsten Offensivspieler der Rostocker. Nach dem Wechsel von Hansa-Sportchef erleichtert zeigt sich Hansas Direktor Profifußball Amir Shapourzadeh: Es war kein Geheimnis, dass wir Emil gerne bei Hansa halten wollten. Umso mehr freuen wir uns, dass es nun gelungen ist, ihn fest zu verpflichten.

Er kennt den Verein, die Mannschaft, das Umfeld und passt sowohl sportlich als auch menschlich sehr gut zu uns. Er hat sich positiv entwickelt und leistete in einer wichtigen Saisonphase seinen Beitrag. Deshalb war für uns klar, dass er auch in der kommenden Spielzeit eine wichtige Rolle in unserer Offensivstruktur einnehmen soll. Auch Holten selbst macht keinen Hehl daraus, dass er gerne in Rostock bleiben wollte.

Ich habe mich in Rostock schnell wohlgefühlt und spüre das Vertrauen im Verein und von den Fans. Deshalb war für mich früh klar, dass ich bleiben möchte. Mir war wichtig, in einem Umfeld zu sein, in dem ich meinen Teil zur Mannschaft beitragen kann. Umso schöner ist es, dass wir nun eine gemeinsame Lösung gefunden haben.

Ich freue mich auf die neue Saison und alles, was vor uns liegt. Mit der festen Verpflichtung ihres Top-Torjägers setzen die Rostocker ein wichtiges Zeichen für die Zukunft. Die wichtigste Personalie im Angriff ist damit geklärt





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