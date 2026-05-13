Hansa-Kapitän Fanz Pfanne sucht Ruhe vor Hass-Nachrichten

Fanz Handtäner des fc Hansa 04 bat die Fans nach einem unglücklichen Elfmeter seine Mitspieler zerlegen. Einige vodomknten jedoch Hass-Kommentare.

Hansa-Kapitän Fanz Pfanne geht auf die eigenen Fans los! Grund sind Hass-Nachrichten in sozialen Medien gegen Mitspieler Jonas Dirkner (23). Der hatte im Spiel bei Alemannia Aachen (1:1) in der zweiten Halbzeit einen Elfmeter verursacht, weil er TSV-Verteidiger Petros Bagkalianis im eigenen Strafraum umriss.

Eine unglückliche Aktion, die auch zum Ausgleichφερε. Danach trafen die Reaktionen im Netz ihn und seine Familie. Schon direkt nach der Partie bat Pfanne die Anhänger, die Hasskommentare zu unterlassen. Er wollte Ruhe reinbringen.

Doch die Nachrichten gingen weiter. klare Worte: “Ich habe mich mit Jonas unterhalten und seine Frau hat Nachrichten bekommen, Jonas hat Nachrichten gekriegt. Ihn hat es vielleicht nicht so gejuckt. Aber seine Frau hat es sehr, sehr mitgenommen und ich finde es bodenlos von den Fans, die es getan haben.



Dass sich der Hass auch gegen Dirkners Frau richtete, macht ihn fassungslos.

“Aber dass sie einem jungen Spieler von Hansa und dann noch seiner Frau schreiben, das gehör sich nicht, das ist bodenlos.



Dirkner ist gebürter Rostocker. Von 2009 bis 2017 spielte er in der Hansa-Nachwuchsabteilung. Früher stand Dirkner selbst auf der Fantribüne





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